-BABACAN VE BAŞÇI'YA: ''RÜYA TAKIMI'' ANKARA (A.A) - 16.04.2011 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine Erdem Başçı'nın atanması, Türkiye'nin, düşük faiz oranları ile yüksek zorunlu karşılık oranını eşleştirme politikasına bağlı kalabileceği şeklinde değerlendirildi. Bloomberg'de yer alan ''Türkiye Merkez Bankası Başkanlığına, ucuz para politikasının mimarı Başçı atandı'' başlıklı analiz haberde, ''Erdem Başçı Merkez Bankası Başkanlığına atandıktan sonra, Türkiye düşük faiz oranları ile yüksek zorunlu karşılık oranını eşleştirme politikasına bağlı kalabilir'' denildi. Goldman Sachs'dan Ahmet Akarlı konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, ''Başçı'nın atanması Merkez Bankasındaki politika devamlılığını gösteriyor ve piyasa katılımcıları tarafından memnuniyetle karşılanacak'' dedi. Akarlı, ''Başçı'nın, özellikle küresel finansal kriz sırasında olmak üzere son beş yılda Merkez Bankası'nın politikalarının biçimlendirilmesinde önemli rol oynadığını'' kaydetti. Merkez Bankasının, ithalatın artmasına ve cari açığın rekor seviyelere çıkmasına neden olan iç talebin yükselmesini engellemeye çalıştığına dikkat çekilen haberde, Başçı'nın, 29 Mart'ta Prag'da verdiği bir demeçte, Merkez Bankasının asıl amacının cari açığı kontrol altına almak olduğunu söylediği hatırlatıldı. -''BABACAN VE BAŞÇI UYUMU''- Haberde, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Başçı'nın uyumlu birliktelik oluşturacaklarının işareti de verildi. Royal Bank of Scotland'da görevli gelişmekte olan ülkeler başekonomisti Tim Ash, ''Piyasalar için Babacan ve Başçı birlikteliği bir rüya takımı gibi'' ifadesini kullandı. Morgan Stanley'in Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi başekonomisti Tevfik Aksoy da, ''Başçı'nın atanması politikanın tahmin edilebilirliği için, önceki faaliyetlerin hesap verilebilirliği için iyi bir şey'' dedi. Haberde, Babacan'ın 2002 yılından bu yana Türk ekonomisinde önemli bir isim olduğuna da işaret edildi. Başçı, 21 Nisan'da Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantısına ilk kez başkanlık edecek.