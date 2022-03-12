Babacan: Varlık içerisinde yokluk yaşıyoruz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Mamak’ta bir eve ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Babacan, “Yurtdışına kaçmayı düşünüyorum” diyen gence cevap verdi. Babacan, "Ülkeyi yöneten kadro, düzgün bir kadro olduğu zaman ülke hemen ayağa kalkıyor. Avrupa’nın en büyük toprakları bizde, en büyük nüfus bizde, en genç nüfus bizde, en büyük tarım arazileri bizde. Varlık içerisinde yokluk yaşıyoruz” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Mamak’ta yaptığı ev ziyaretiyle vatandaşların evine misafir oldu. Ziyaret sırasında Babacan, “Yurtdışına kaçmayı düşünüyorum” diyen gence cevap verdi.

Babacan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Ekonominin topyekûn büyümesi gerekiyor"

"Vergi oranları bazı ürünlerde çok yüksek. Bazı ürünlerde hem KDV hem gümrük vergisi, ÖTV var. İkincisi; bunların fiyatları hep dövize bağlı olduğu için kur yükselince hepsinin fiyatları alıyor başını gidiyor. Hem kurun makul bir seviyede olması gerekiyor hem de insanların gelir seviyesinin yüksek olması gerekiyor. Bunun için ekonominin topyekûn büyümesi gerekiyor. O da güvenle olur. Güveni sağladığınız zaman hem ekonomi büyüyor, yatırımlar oluyor, yeni iş sahaları açılıyor hem de paranıza güven varsa paranız böyle pul olmuyor.”

Gencin “Bu kadar çökmüşken yurtdışındaki yatırımcı güvenebilir mi?” sorusunu yanıtlayan Babacan:

"Son on yıldır Türkiye sürekli inişte"

“Güvenir çünkü onlar daha önce Türkiye’nin iyi dönemlerini gördüler. Türkiye’nin potansiyeli çok büyük. İyi kadrolar tarafından düzgün yönetildiğinde çok hızlı büyüyor Türkiye. Onun için iktidar değişikliği olup iyi bir kadro iş başına geldiğinde yatırımlar hemen başlar, iş sahaları açılmaya başlar ve çabuk düzelir. Daha önce biz bunu 2001-2022 krizinde yaşadık. Türkiye krizlerden çok çabuk çıktı. Ama son on yıldır Türkiye sürekli inişte.”