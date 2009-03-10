Babacan umut veriyor

Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor ile yapacağı maçta, kırmızı kart cezalısı Volkan Demirel'in yerine görev yapması beklenen yedek kaleci Volkan Babacan, performansıyla teknik heyet ve takım arkadaşlarına güven veriyor.



Bu sezon Turkcell Süper Lig ve Fortis Türkiye Kupası olmak üzere toplam 10 maçta forma giyen Volkan Babacan, sadece 3 maçta gol yedi.



Volkan Demirel'in yokluğunda ligde 2 maçta 11 kişilik kadroda sahaya çıkan, 1 maçta da sonradan oyuna dahil edilen Volkan Babacan, 3 lig maçında kalesinde 2 gol gördü.



Fenerbahçe'nin bu sezon Fortis Türkiye Kupası mücadelesinde şimdiye kadar yaptığı 7 maçın tamamında kaleyi koruyan Volkan Babacan, takımının attığı 14 gole karşılık kalesinde sadece 2 gole izin verdi.



Volkan Babacan'ın görev yaptığı maçlarda Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar şöyle:



Turkcell Süper Lig:



4. hafta Fenerbahçe-Gençlerbirliği: 3 - 0

5. hafta Sivasspor-Fenerbahçe.....: 2 - 1

23. hafta Kayserispor-Fenerbahçe..: 0 - 2 (54. dakikada oyuna girdi)



Fortis Türkiye Kupası:



(D) Grubu:

Ankaragücü-Fenerbahçe.............: 0 - 1

Fenerbahçe-Bursaspor..............: 2 - 0

Tokatspor-Fenerbahçe..............: 0 - 1

Fenerbahçe-Eskişehirspor..........: 3 - 0



Çeyrek Final:

Fenerbahçe-Bursaspor..............: 1 - 0

Bursaspor-Fenerbahçe..............: 1 - 3



Yarı Final:

Fenerbahçe-Sivasspor..............: 3 - 1

