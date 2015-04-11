Babacan: Ülkenin girdisinden borçlanarak, alışveriş etmek sürdürülemez

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, "Sanayide kazanacağız o kazandığımızın sonucu olarak daha güzel mekanlarda oturacağız, çalışmalarımızı yapacağız. Ülkenin girdisinden borçlanarak, daha lüks mekanlarda çalışmak, yaşamak ve alışveriş etmek sürdürülemez" dedi.

Özdilek Holding'in yatırımı River Plaza'nın açılış töreninde konuşan Babacan, güven ve istikrar vurgusu yaptı. Kendisinin de tüccar bir aileden geldiğini anlatan Babacan, Özdilek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek'in aile dostları olduğunu kaydetti. Neredeyse 50 yıla yaklaşan dostluklarının güvene dayandığını belirten Babacan, Özdilek ailesine hayırlı ve helal kazanç temennisinde bulundu.

Üretim vurgusu

Türkiye'de yatırımların artmasının siyasetteki istikrar ile mümkün olduğunu dile getiren Babacan, "Güven oluştuktan sonra istikrar kolaylaşıyor. Güven olmadığı zaman istikrar olmaz, ticaret de yürümez. Hemen yanı başımızda Avrupa'da görüyoruz kronik ekonomik problemlerle baş başalar. Hükümetlerin ömrü ortalama 1 yıl" ifadelerini kullandı. İstanbul'un gelişmeye devam ettiğini aktaran Babacan, lüks mekanlar inşa ederken bunun gelirinin üretime dayalı olmasına dikkat etmek gerektiğini söyledi. Özdilek Holding'i yatırımından dolayı tebrik eden Babacan şunları kaydetti:

"Gelirken otele ve alışveriş merkezine bakarak geldik az önce. İstanbul gelişiyor. Daha modern çalışma alanlarına hızla kavuşuyoruz. Kişi başına düşen geliri 50 bin dolar olan ülkelerde şu anda bu kalite var. Daha iyisi yok. Çok şükür Türkiye bu noktalara geldi. Unutmamalıyız ki bu noktalara gelişimizde sanayi var, üretim var. Pergelin bir ayağı sanayide olduğu sürece öbür ayağıyla farklı sektörleri gezin ama sanayi işin temeli. Asıl katma değer sanayide. Sanayide kazanacağız, o kazandığımızın sonucu olarak daha güzel mekanlarda oturacağız, çalışmalarımızı yapacağız. Ülkenin girdisinden, borçlanarak daha lüks mekanlarda çalışmak, yaşamak ve alışveriş etmek sürdürülemez. Dolayısıyla sanayimizi kuracağız, güçlendireceğiz. Bunu da unutmamak gerekiyor."