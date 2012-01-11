-Babacan: Türkiye yükselen bir değer CİDDE (A.A) - 11.01.2012 - Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ile Cidde Ticaret Odası tarafından düzenlenen Suudi Arabistan-Türkiye Ticaret ve Yatırım Köprüsü toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye'nin yükselen bir değer olduğunu belirtirken, Türkiye ile Suudi Arabistan'ın bölgesel aktörler olduğunu, tüm ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, İslam ülkeleri arasındaki ticari hacmin yükseltilmesinin gerektiğine dikkati çekti. Cidde Ticaret Odasındaki toplantıya İİT Genel Sekreteri İhsanoğlu, Cidde Ticaret Odası Başkanı Şeyh Salih Kemal, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Başkan Yardımcısı Ahmet Ciğer ile çok sayıda Türk ve Suudi iş adamları katıldı. Başbakan Yardımcısı Babacan yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bölgesinde ve dünya'da yükselen bir değer olduğuna dikkati çekerken, Suudi Arabistan ile Türkiye'nin eski iki dost ve kardeş ülke olduğunu söyledi. Babacan şunları kaydetti: "Bu ilişkilerimizin hem ekonomik hem de siyasi boyutları var. Ancak bu ilişkileri daha iyi noktalara getirmeliyiz. Kral Abdullah ile Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ve Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ilişkiler de son derece sıcak. İki kardeş ülke bölge barışı, bölgenin istikrarı ve refahının artması için büyük bir potansiyele sahip. İki ülkede bölgesel aktörler. Eski ile mukayese ettiğimizde iki kardeş ülke arasındaki rakamlar tabiki yukarılara çıkıyor. Ancak bu yeterli değil." Toplantıda konuşan İİT Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu ise İslam ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğinin zayıf oluşuna değinirken, İİT olarak 10 yıllık kalkınma planında bu ilişkilerin nasıl yükseltileceğini anlattı. İhsanoğlu, düzenlenen forumun gerçekten çok önemli olduğunu dile getirirken, "Türkiye ve Suudi Arabistan’dan iş adamlarını, yatırımcıları bir araya toplayarak İİT'nin iki önemli ülkesinin iş adamlarını bir araya getirmesi açısından güzel bir işe imza attılar. Türkiye ve Suudi Arabistan İİT'nin ticari potansiyeli yüksek olan ülkeler arasında yer alıyor. İşadamları ve yatırımcılar arasındaki bu işbirliği, ülkeleri daha yüksek ve uzun bir ekonomik işbirliğine taşıyacaktır" dedi.