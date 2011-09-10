-Babacan: ''Türkiye tecrübelerini paylaşmaya hazır'' MARSİLYA (A.A) - 10.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ''Türkiye'nin değişim sürecindeki Arap ülkeleriyle tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu'' söyledi. ''Arap Baharını'' yaşayan ülkelerin geçiş sürecine yardımcı olmak için G-8 ülkeleri tarafından oluşturulan ''Deauville Ortaklığı'' sürecinin ilk toplantısı sona erdi. Toplantının ardından görüşlerini AA muhabirine açıklayan Babacan, ''Biz reform süreci içindeki bu ülkelere Türkiye'nin destek olabileceğini söyledik. Son 8-9 yılda Türkiye çok ciddi bir dönüşüm yaşadı. Türkiye'nin bu reform tecrübelerini paylaşabileceğini bir kez daha tekrarladım'' dedi. ''G8 ve bölge ülkelerinin Türkiye'ye gıptayla baktığını biliyoruz'' diyen Babacan, bugünkü toplantıya katılanların da genel kanaatinin bölge ülkelerinin Türkiye'nin tecrübesinden istifade etmesi yolunda olduğunu'' ifade etti. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin dönüşü olmayan bir değişim süreci içerisine girdiklerini vurgulayan Babacan, önemli olan konunun bu sürecin kansız ve sorunsuz yaşanması olduğu uyarısında bulundu. Türkiye olarak, bölgedeki ülke liderlerine değişim süreçlerine ön ayak olmalarını ve kapsamlı reformları hayata geçirmelerini tavsiye ettiklerini kaydeden Babacan, aksi takdirde Libya ve Suriye'deki yaşananların ortaya çıktığını söyledi. Babacan, toplantıda yaptığı konuşmadaysa bölgenin kalıcı istikrarı ve güvenliğinin, halkların meşru taleplerinin karşılanmasından geçtiğini hatırlattı ancak bu değişim sürecini, bazı bağnaz, etnik ve ideolojik açıdan suiistimal etmek isteyenlere izin verilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. ''Her ülkenin siyasi bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü korunmalı ve saygı gösterilmeli'' diyen Babacan, reform süreci içinde olan ülkelerdeki geçici hükümetlere de, kendi seçmenleri tarafından seçilecek hükümetler işbaşına gelene kadar dikkatli ekonomik politikalar izlemeleri uyarısında bulundu.