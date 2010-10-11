-BABACAN: TÜRKİYE EN YÜKSEK İSTİHDAM ÜRETEN ÜLKELERDEN ANKARA (A.A) - 11.10.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye'nin en yüksek istihdam üreten ve işsizliğini en hızlı düşüren ülkelerden bir tanesi olduğunu belirterek, ''Programın oluşturduğu dinamik, güven, sağlam bir politika, daha sağlam sonuçları beraberinde getirdi'' dedi. Babacan, Başbakanlık yeni binada, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan konusunda bir basın toplantısı düzenledi. Babacan, Devlet Bakanları Zafer Çağlayan ve Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in de hazır bulunduğu basın toplantısında, önce dünyadaki ekonomik gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Babacan, enflasyonda da inişli, çıkışlı bir dönem yaşadığımızı, bunda da özellikle yılın başındaki ÖTV artışları ile enerji fiyatlarındaki dalgalanmanın etkili olduğunu ifade etti. Ancak çekirdek enflasyon rakamındaki gelişmelerin, son derece olumlu olduğunu vurgulayan Babacan, ''Yüzde 7,5 civarındaki bir enflasyonla yılı kapatacağımızı tahmin ediyoruz'' açıklamasında bulundu. Cari açığın da, büyümeye paralel büyüdüğünü belirten Babacan, Merkezi Yönetim Bütçe açığında ise beklentilerin ötesinde bir iyileşme sağlandığını bildirdi. -BORÇ STOKU- Babacan, 2009'da Orta Vadeli Programa bakıldığında, borç stokunun yüzde 47,3'e kadar çıkacağının varsayıldığını, ancak yılın daha iyi bir noktada bitirildiğini vurguladı. Babacan, ''Hele hele 2010 itibariyle, geçen sene 2010 sonunda yüzde 49 beklerken, yılı yüzde 42,3'le bitirmeyi öngörüyoruz. Bunda büyüme ve faizlerdeki düşüş etkili oldu. Faizlerdeki hızlı düşüş, borç dinamiklerini çok olumlu şekilde etkilemektedir. Programın oluşturduğu dinamik, programın oluşturduğu güven, sağlam bir politika, daha sağlam sonuçları beraberinde getirdi'' dedi. -%6,8'LİK BÜYÜME İHTİYATLI BİR RAKAM- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2010 yılını yüzde 6,8'lik bir büyümeyle kapatmayı öngördüklerini belirterek, ancak bunun ihtiyatlı bir rakam olduğunu söyledi. Babacan, 2010 yılında iç borç çevirme oranının ortalamasının yüzde 93,7 olmasını beklediklerini, bunun Orta Vadeli Plan (OVP) dokümanında bulunmadığını ilk kez açıkladığını belirtti. Ancak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyüme rakamlarında ihtiyatlı rakamlar seçtiklerini vurgulayan Babacan, ''Geçen yıl da ifade etmiştim. Artık olumsuz sürprizlere yer yok. Sürpriz olacaksa olumlu sürpriz olsun'' diye konuştu. Bu yılın ortalama işsizlik oranını yüzde 12,2 olarak beklediklerini anlatan Babacan, işsizlik oranlarında gelecek yıldan itibaren mütevazi düşüşler beklediklerini söyledi. Program dönemi boyunca tarım dışı olarak yaklaşık 1,5 milyon civarında ilave bir istihdam oluşmasını beklediklerini ifade eden Babacan, şöyle konuştu: ''Türkiye'deki son 1 yıldaki istihdam oluşumu gelecek yıllarda istihdamın artamaya devam edişi, bizi diğer ülkelerden ayıran önemli unsurlardan birisi olacak. Tabi burada aktif iş gücü politikaları çok büyük önem taşıyor. İş gücü piyasasındaki katılıklar şu anda maalesef büyük bir problemimiz. Buradaki esneklik noktasında mutlaka yapısal tedbirler almamız gerekiyor, gerekecek. Bunu da tabi sosyal taraflarla görüşerek mümkün olduğunca geniş mutabakat zemini sağlayarak çalışmamız gerekecek.'' -YEPYENİ BİR POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ YOK- Devlet Bakanı Ali Babacan, 'Bizim bu Orta Vadeli Programımız, geçen seneki orta vadeli programımızın devamı niteliğindedir. Yepyeni bir felsefe, yepyeni bir bakış açısı, politika değişikliği yoktur. Burada ne bir aşırı sıkılaştırma ne de gevşetme vardır. Tedrici olarak her yıl makul ölçülerde kamu açıklarının düşürülerek götürülmesini getirecek bir bakış açısı vardır'' dedi. Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan konusunda düzenlediği basın toplantısında konuşan Bakan Babacan, bu yıl merkezi yönetim bütçe açığının yüzde 4 civarında biteceğini tahmin ettiklerini, bu oranın ileriye doğru basamak basamak azalmaya devam edeceğini kaydetti. Yatırımcıların artık Türkiye ile ilgili hesaplarını çok iyi yaptığını vurgulayan Bakan Babacan, Cuma akşamı itibariyle kamu kağıtlarının sigorta priminin 144 baz puana düştüğüne, 100 dolarlık Türk eurobondu için 1 dolar 44 centlik sigorta primi ödendiğine işaret ederek, 'Bugün İtalya'nın sigorta primi 2 puana yakın, Portekiz, İrlanda'nınki 4 puan seviyesinde, Türkiye'nin 3 misli. Bugün G-20 ülkesi olan AB'ye üye, avro bölgesi olan İtalya, dünyanın büyük ekonomilerinden birisi. İtalyan kağıdı mı Türk kağıdı mı diye yan yana koyarsanız yatırımcılar Türk kağıdını daha sağlam görüyor. Bizim 10 yıllık dolar bazında eurobondlarımızın faizi, 4 mertebelerine düştü. ABD ve Alman kağıtları ile farklara bakıldığında, yine rekor düşük seviyelerde. Yani güven ölçüsü olarak uluslararası piyasalarda ne kadar güven ölçüsü varsa, Türkiye'nin güven rakamları, şu anda tarihi iyi seviyelerde.'' Babacan, TBMM'nin takvimi ile bu reformların son derece alakalı olduğunu belirterek, ''Bu hafta sonuna kadar bütçemizi göndereceğiz, bütçe telaşı... Gelecek yıl Haziran'da seçimlerin olduğunu düşünürsek, seçim kampanyası en geç Mart-Nisan ayları gibi başlayacak. Milletvekiller memleketlerinde kampanya ile ilgilenecek. Bu sezon Meclis'in çalışma takviminde, işin tabiatı gereği, çok yüksek bir yasama performansı beklenmemeli. Öncelikli sevklerimizi yapacağız. Olmazsa olmazlarımızı mümkün olduğunca kısa düzenlemelerle götürebileceğimiz konuları bu seçimlerden önce bitirmek istiyoruz. Ama umudumuz Meclis'in iç tüzüğünün gelişmiş demokrasilerdeki iç tüzüğe paralel hale getirilmesi. Mevcut iç tüzük ile maalesef Türkiye yıllarını kaybetti, böyle giderse yıllarını da kaybeder'' şeklinde konuştu.