-BABACAN: TÜRKİYE EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKE ANKARA (A.A) - 14.09.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, TÜİK'in, Türkiye ekonomisinin, 2010 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 10,3 oranında büyüdüğü açıklamasına ilişkin, ''2010 yılı ikinci çeyreğinde Türkiye, Çin ile aynı oranda büyüme kaydederek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olmuştur'' değerlendirmesinde bulundu. Babacan, büyüme rakamlarına ilişkin yazılı açıklamasında, TÜİK tarafından açıklanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verilerinin 2009 yılı son çeyreğinde başlayan, 2010 yılı ilk çeyreğinde önemli ölçüde güçlenen büyüme eğiliminin, yılın ikinci çeyreğinde de devam ettiğini gösterdiğini belirtti. Bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre GSYH artış hızının yüzde 10,3 olarak gerçekleştiğini kaydeden Babacan, açıklamasında, ''Böylece 2010 yılının ilk yarısında GSYH büyüme hızı yüzde 11 olmuştur. Bu oran, Türkiye ekonomisinin küresel krizden çıkış sürecinde dünyada en hızlı büyüyen ekonomilerden birisi olduğunu ortaya koymaktadır. 2010 yılı ikinci çeyreğinde Türkiye, Çin ile aynı oranda büyüme kaydederek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olmuştur'' dedi. Babacan, Türkiye ekonomisinin son üç çeyrektir yeniden yakaladığı güçlü büyüme performansında, 16 Eylül 2009 tarihinde açıkladıkları Orta Vadeli Program'ın (OVP) önemli ölçüde belirleyici olduğunu da ifade etti.