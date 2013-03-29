Babacan: Türkiye donör ülke haline geldi

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Türkiye'nin bazı ülkelere geçen yıl 1,3 milyar dolar nakit hibe vererek donör ülke olduğunu söyledi.



Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılışında konuştu.

"Türkiye şu an bir donör ülke, yükselerek bir bağış yapan ülke" diyen Babacan, "Geçen sene 1,3 milyar dolar nakit hibe bağışımız oldu" diye ekledi.

Verilen kredilerin bu miktarın dışında olduğunu aktaran Babacan, "Krediyi bağış saymıyoruz ama krediyi sübvanse ediyorsak sübvanse kısmını bağış olarak yazıyoruz" dedi.



'İhracat, ithalat, ihracat'



Bundan sonraki dönemde dışarıya mutlaka daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor" diyen Babacan bu görüşünü, "İharacat, ihracat, ihracat" diyerek vurguladı.

Babacan, vizyonlarını şu sözlerle özetledi: "Üretim, yatırım, yüksek katma değerli üretim, bunu dünyaya satmak, değer üretmek ve o ürettiğimiz değer kadar refahı artırabilmek. Modelin mutlaka bu olması gerekiyor. "



'Borca dayalı tüketim sanal refahtır'



"Krediyle borca dayanan tüketimin sanal refahtır" diyen Babacan, "Önce üretip sonra tüketeceğiz" şeklinde konuştu.

2012 yılında özellikle tüketici kredileri üzerinde kredi hacmi artışında makro ihtiyadi tedbirlerle kısıtlamalara gittiklerini aktaran Babacan, bunun nedeninin "uzun vadeye" bakmaları olduğunu söyledi.

Babacan, "Bugünü kurtarmak istesek çok kolay. Hemen muslukları açarsınız, halkımız da hazır, geleceğe güveniyor, büyüme hızını çok hızlı bir şekilde yükseltirsiniz ama bu durum ilerideki istikrarınıza ciddi zarar verebilir" şeklinde konuştu.

'Avrupa'da rekabetçilik azalıyor'



Avrupa krizinin devletlerin kredibilitesini sarsan bir kriz haline geldiğini aktaran Babacan, Avrupa'daki borç krizinin nasıl çözüleceğinin artık masaya yatırılması gerektiğini belirtti.

Babacan, Avrupa'da yapısal reformların büyük bir sorun olduğunu aktardı.

Rekabetçiliğin kıtada gitgide azaldığını söyleyen Babacan, Avrupa'nın her ülkesinin birer "kompartman" gibi kapalı olmasının bölgeye zarar verdiğini söyledi.



'Brezilya ve Hindistan'da dinamik kaybedildi'



"Ekonomi yönetiminde güveni oluşturamazsanız hiçbir şey fayda etmiyor" şeklinde konuşan Babacan, BRIC ülkelerinden Brezilya ve Hindistan'da büyüme dinamiğinin kaybedildiğini söyledi.



'Gelişmiş ülkeler de OVP'lerini hazırlamalı'



Gelişmiş ülkelerin de artık kendi orta vadeli programlarını hazırlamaları gerektiğini aktaran Babacan, ABD'de yılsonu için bütçe açığı öngörüsünün hala belli olmadığını kaydetti.



Sivil toplum ve hukukun üstünlüğü vurgusu



Hükümet-iş dünyası-sivil toplum üçgenini kurduklarını aktaran Babacan, sivil toplum kısmının gelişmesi gerektiğini söyledi.

2013 yılında yüzde 4 büyüme beklediklerini aktaran Babacan, iç ve dış talebin dengeli olacağını söyledi.

Türkiye'de yatırım ortamının iyileştiğini ama hala yatırımcının önünde ciddi engeller olduğunu belirten Babacan, "Hukukun üstünlüğü ülkemizde gerçek anlamda egemen olsun istiyoruz" dedi.