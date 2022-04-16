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Babacan: Türkiye'de yolsuzluğun üçte ikisi inşaat sektöründe

"Meclis'e gelmesi gerekn bir numaralı yasa siyasi etik yasası"

16 Nisan 2022 17:37

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Türkiye'deki yolsuzluğun üçte ikisinin inşaat alanında olduğunu belirterek "Bu aynı zamanda siyasetin ve siyasetçinin finansmanında da en önemli alan olarak belirtilebilir" açıklamasında bulundu ve Meclis’e sevk edilmesi gereken bir numaralı yasanın siyasi etik yasası olduğunu söyledi.

DEVA Partisi, Perşembe günü Bursa’da düzenlenen lansmanla, iktidara gelmeleri durumunda ilk 90 ve 360 günde hayata geçirmeyi taahhüt ettikleri 'Yerel Yönetim ve Şehircilik Eylem Planını' kamuoyuna duyurdu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, organizasyonda Karar yazarı Semra Alkan'ın sorularını yanıtladı.

İnşaat sektörünün önemine değinen Babacan, Türkiye'deki yolsuzluğun üçte ikisinin de bu alanda olduğunu dile getirerek "Bu aynı zamanda siyasetin ve siyasetçinin finansmanında da en önemli alan olarak belirtilebilir" dedi. Babacan, ayrıca Meclis’e sevk edilmesi gereken bir numaralı yasanın siyasi etik yasası olduğunu da sözlerine ekledi.

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