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Dünya

Babacan: Türk vatandaşları krizi hissetmedi BEYRUT (A.A)

25 Kasım 2011 18:50

-Babacan: Türk vatandaşları krizi hissetmedi  BEYRUT (A.A) -25.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Beyrut'ta Arap Bankacılar Toplantısı'nı katılarak, ekonomik konulardaki görüşlerini ve dünyada ekonomik kriz yaşanırken Türkiye'nin içinde bulunduğu olumlu durumu anlattı. Arap Bankacılar Birliği'nin Beyrut'ta düzenlediği toplantının kapanış konuşmasını Babacan yaptı. Babacan, Avrupa'da ekonomilerin ve bankaların zor durumda olduğunu, Amerika'nın ise ekonomik istikrarı sağlamak için piyasaya yüksek miktarda para sürdüğünü belirtti. Başbakan Yardımcısı Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:  "Türkiye'de bankaların güçlerini kontrol etmek için sürekli gereken testleri uyguluyoruz. Bu nedenle bizim bankalarımız çok güçlü. Avrupa ve Amerika bankalarında bulunan Türk yatırımları en önemli olarak nitelendiriliyor. Kriz zamanında Türkiye yıllardır farklı politikalar uygulayarak, krizi aşma yollarını buldu. Devlet finansal sistemin en önemli ayağıdır." Babacan, Türkiye'de yeni iş olanaklarının son iki yılda 3,5 milyona ulaştığını belirterek, işsizliğin yüzde 5'e düştüğünü belirtti. Babacan, Türkiye'de vatandaşların normal yaşantısını devam ettirdiğini ve dünyada yaşanan ekonomik krizin etkilerini hissetmediğini söyledi.

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