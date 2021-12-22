Babacan: TL mevduat hesabını ABD dolarına bağlayıp kur farkını üstleniyorsunuz; Allah aşkına siz faizle mücadele falan etmeyin

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hükümetin ekonomi politikalarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi. Babacan kur korumalı TL vadeli mevduata ilişkin olarak "TL mevduat hesaplarını Amerikan dolarına bağlayıp, kur farkını üstleniyorsunuz. Allah aşkına siz faizle mücadele falan etmeyin" dedi.

Babacan'ın paylaşımı şöyle:

"Faizle mücadele dediniz; Hazinenin borçlanma faizlerini yüzde 25’e fırlattınız. KOBİ'lerin kullandıkları kredinin faizini yüzde 30-35’lere çıkardınız. TL mevduat hesaplarını Amerikan dolarına bağlayıp, kur farkını üstleniyorsunuz. Allah aşkına siz faizle mücadele falan etmeyin"