T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Babacan: Tarih veriyorum; enflasyonu ikinci senemizde tek haneye indireceğiz

Enflasyon; TÜİK'e göre yüzde 61, ENAG'a göre yüzde 142 olmuştu

13 Nisan 2022 15:38

DEVA Partisi Genel Başkanı. Ali Babacan, iktidarlarının ikinci senesinde enflasyonu tek haneye indireceklerini savundu. 

Babacan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tarih veriyorum. Enflasyonu, ikinci senemizde tek haneli seviyelere yeniden indireceğiz. Biz yapamayacağımız bir şeyin sözünü hiç vermedik. Ama bir söz veriyorsak bu sözümüzü mutlaka tutarız" dedi. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonun martta aylık yüzde 5,46 arttığını, yıllık bazda ise yüzde 61,14'e yükseldiğini duyurmuştu. Bu oranlarla birlikte enflasyon 20 yılın zirvesine yükseldi.

Enflasyon Araştırma Grubu verilerine göre ise enflasyon aylık bazda yüzde 11,93, yıllık yüzde 142,6'ye yükselmişti.

enflasyondeva partisibabacanbabacan açıklama
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24