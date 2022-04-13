Babacan: Tarih veriyorum; enflasyonu ikinci senemizde tek haneye indireceğiz

DEVA Partisi Genel Başkanı. Ali Babacan, iktidarlarının ikinci senesinde enflasyonu tek haneye indireceklerini savundu.

Babacan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tarih veriyorum. Enflasyonu, ikinci senemizde tek haneli seviyelere yeniden indireceğiz. Biz yapamayacağımız bir şeyin sözünü hiç vermedik. Ama bir söz veriyorsak bu sözümüzü mutlaka tutarız" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonun martta aylık yüzde 5,46 arttığını, yıllık bazda ise yüzde 61,14'e yükseldiğini duyurmuştu. Bu oranlarla birlikte enflasyon 20 yılın zirvesine yükseldi.

Enflasyon Araştırma Grubu verilerine göre ise enflasyon aylık bazda yüzde 11,93, yıllık yüzde 142,6'ye yükselmişti.