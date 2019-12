Babacan: Soyadıyla para kazanma devri bitti

T24- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, “Benim soyadım şu, dolayısıyla bu soyadıyla kurduğum her şirketin o sektörde doğal bir koruması vardır. Kolay kolay o sektöre giriş, çıkış olmaz, özel uygulamalarla da zaten ben iyi para kazanıyorum. Her alana gireyim ki güzel para kazanayım’ devri bitti” diye konuştu.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, dün İstanbul’da düzenlenen Ekonomi ve Finans Konferansı’nda yaptığı konuşmada Türkiye’de sermaye yapısında ciddi değişim yaşandığına dikkat çekti.

Türkiye’de 2002 ile 2009 arasında kaydedilen gelişmelere işaret eden Babacan, bu dönemde önce en düşük yüzde 10’luk gelire sahip dilimin reel anlamda gelirinin yüzde 51 arttığını, en üst yüzde 10’luk dilimde ise reel artışın sadece yüzde 8 olduğunu hatırlattı.

Bu dönemde Türkiye’de artık pek çok sektörde rekabetin daha iyi çalıştığını dile getirerek, ‘Benim rakibim yok, ben tek tabancayım, tekelim’ diyen şirket sayısının çok azaldığını, 10-15 yıl önce şirket yapısına bakıldığında belli başlı az sayıda holdinglerin bulunduğunu ve her holdingin 100-150 alanda iş yaptığını ifade eden Devlet Bakanı Ali Babacan, şöyle devam etti:

“Şimdi bunları görüyorsunuz. Hepsi kendisine sadece 3-4 alan seçti. Onlara yoğunlaşıyor, diğer bütün tesislerini, varlıklarını ellerinden çıkardılar.”



‘Eskisi gibi bir koruma alanı yok’

Türkiye’nin büyük reel sektör şirketlerinin belli alanlara odaklanmak zorunda kaldıklarına dikkati çeken Bakan Babacan, “Eskisi gibi bir koruma alanı yok. ‘Benim soyadım şu, dolayısıyla bu soyadıyla kurduğum her şirketin o sektörde doğal bir koruması vardır. Kolay kolay o sektöre giriş, çıkış olmaz, özel uygulamalarla da zaten ben iyi para kazanıyorum. Dolayısı ile ben her alana gireyim ki her alanda güzel para kazanayım’ devri bitti” açıklamasında bulundu.

Babacan, nasıl büyük bankalar, belli ölçekteki bankalar bir risk olarak görülüyorsa, ‘batmayacak kadar büyük’ kavramı varsa, bunların reel sektör kuruluşları için de geçerli olduğunu söyledi.

‘Rekabet Kurumu ile problem var’

Türkiye’de rekabetin iyi işlemediği alanlarla ilgili Rekabet Kurumu’nun bulunduğunu belirten Ali Babacan, “Mükemmel çalışıyor mu? Açıkçası problemlerimiz var. Göz göre göre hataları oldu. Kurumun daha güçlendirilmesi ve yaptırım gücünün artması gerekiyor” diye konuştu.

Baştan şirketlerin aşırı büyümesine izin verilmemesi gerektiğini ifade eden Babacan, rekabet doğru düzgün işliyorsa herhangi bir şirketin çok büyük, piyasaya hakim hale gelmesinin çok da mümkün olmadığını belirtti. Rekabet Kurumu’nun geçtiğimiz aylarda bazı uygulamaları tespit etmesi dolayısı ile bankacılık ve otomotiv sektörüne ciddi cezalar kestiğini hatırlatan Devlet Bakanı Ali Babacan, “Bunlar, başka sektörler için de her zaman olabilir. Rekabetin mutlaka çalışması gerekiyor” dedi.

Konut kredisinde yüzde 25’lik şartı delen bankalar bulunuyor

Devlet Bakanı Ali Babacan, konut kredilerine getirilen yüzde 25 şartını son aylarda delmek, hatta etrafından dolanmak isteyen birkaç banka tespit edildiğini, bu durum karşısında BDDK’nın bankaları ağır bir dille uyarıda bulunduğunu söyledi.



Konut kredilerinde en az yüzde 25 ödeme şartı getirdiklerini, bu sayede sosyal sıkıntıların önüne geçilmesi ve gerçekten ödeme gücü olanların belli miktarda borca girmelerini sağlamak istediklerini ifade eden Babacan, “Fakat son ayalarda o kuralı delmek isteyen, bunun etrafından dolanmak isteyen bir kaç tane banka tespit edildi. BDDK Başkanımız da biliyorsunuz ağır bir uyarıda bulundu: ’Eğer kuralı bozarsanız lisansınızı iptal ederim. Bir daha konut kredisi kullandıramazsınız’ dedi. Bunu bir BBDK Başkanı hangi güce dayanarak söyler? Arkasında siyasi irade sapasağlam durmasa, ’sen korkmadan doğruları söyle, biz senin arkandıyız’ demesi siyasi irade, bunu birilerinin çıkıp açıkça söylemesi kolay değil” diye konuştu.