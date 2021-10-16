Babacan, Şenyaşar ailesi ile buluştu: Mücadele etmek lazım, başka yol yok

Urfa’da temaslarını sürdüren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Şenyaşar ailesi ile görüştü. Babacan, gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, “Mücadele etmek lazım başka yol yok” dedi.



Anne Emine Şenyaşar ve oğlu Ferit Şenyaşar’a DEVA Partisi Urfa İl Başkanı Ahmet Tüysüz eşlik etti. Kentte bulunan bir otelde yapılan görüşmede yaşanan katliam ile ilgili Babacan’a bilgi veren Ferit Şenyaşar, hukukun işlemediği belirtti. Olayın AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın yakınları tarafından gerçekleştirildiğini belirten Şenyaşar, tutuklu bulunan kardeşi Fadıl Şenyaşar’ın meşru müdafaa da bulunmasına rağmen tutuklandığını belirti. Görüşmede dosyada siyasi baskı olduğuna söyleyen Şenyaşar, katliamın devlet hastanesinde gerçekleştiğine dikkati çekti. Katliama Urfa Valisi’nin şahit olduğuna vurgu yapan Şenyaşar, “İşyeri ile ilgili dava açıldı biz suçlu bulunduk. Taleplerimiz reddedildi. Kardeşime 37 yıl 9 ay ceza verildi, tek kişilik hücrede tutuluyor. Katliama karışanlar elini kolunu sallayarak geziyor. Aradan 3 yıl 4 ay geçti hala hastane dosyasında gizlilik var.” dedi.

Partisinin Eyyübiye 1’inci Olağan İlçe Kongresi'ne katılmak için Urfa’ya gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın kentteki temasları devam ediyor. Urfa’da bulunan yerel basın ile yemekte bir araya gelen Babacan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ardından Balıklılıgöl esnafını gezen Babacan son olarak, AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınlarının saldırısı sonucu yakınların kaybeden Şenyaşar ailesi ile görüştü.

"7 aydır adliye önündeyiz ama savcılar bizden kaçıyor"

Annesi Emine Şenyaşar ile birlikte Urfa Adliyesi önünde 9 Mart’ta başlattıkları Adalet Nöbeti’nin 222’nci gününe girdiğine değinen Şenyaşar, “Bu sürecin biran önce bitmesini istiyoruz. Annemin sağlık sorunları artıyor. 7 aydır adliye önündeyiz ama savcılar bizden kaçıyor. Yakınlarımız katledildi onları geri getiremeyiz ama tutuklu kardeşim hukuksuz yere tutuklandı. Yargı süreci işlemiyor. Bu hukuksuzluğun bir an önce son bulması gerek” diye konuştu.

Katliamın gerçekleştiği tarihte Urfa Baro Başkanı olduğunu belirten DEVA Partisi Urfa İl Başkanı Ahmet Tüysüz ise “Delillerin karartılmaması yönünden o dönemki başsavcı inisiyatif aldı ancak onu buradan sürdüler. Biz süreci yine takip ediyoruz” dedi.

"Bize yardım et"

Anne Emine Şenyaşar gözyaşları içinde “Ailemi yok ettiler, çocuklarımı haksız yere öldürdüler. Hastanede herkesi öldürmek için saldırdılar. Adliye binası önünde oturduk ancak bizi engelliyorlar. Birçok kez gerekçesiz yere bizi gözaltına aldılar. Bize yardım et, oğlum cezaevinden çıksın” şeklinde konuştu.

"Siz mücadelenizi devam ettirin, biz de destek veririz”

Son olarak söz alan DEVA Partisi Genel başkanı Ali Babacan, şunları söyledi:

“Ankara’dan da olsa gelişmeleri takip etmeye çalıştık. İl teşkilatımız süreci yakından takip ediyor. Zorlu bir süreç atlattınız başınız sağ olsun. Mücadele etmek lazım başka yol yok. Israrcı olmak gerek. Meşru hukuk çerçevesinde mücadele etmek gerek. İki avlat kaldı Allah onları size bağışlasın. Allah sabır versin. Bizim inancımızda tevekkül etmek var. Hayırda şehrde Allah’tan. Siz mücadelenizi devam ettirin, biz de destek veririz.”



Aile görüşme sonrası katliam ve sonrasında verdikleri adalet mücadelesine dair hazırladıkları dosyayı Babacan’a taktim etti.