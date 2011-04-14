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Ekonomi

BABACAN SEÇİM BEYANNAMESİ ÇALIŞMALARINDA ANKARA (A.A)

14 Nisan 2011 12:38

-BABACAN SEÇİM BEYANNAMESİ ÇALIŞMALARINDA ANKARA (A.A)- 14.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın, Washington'da düzenlenecek olan G-20 Bakanlar Toplantısı ile IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantılarına katılamama nedeninin seçim beyannamesi çalışmaları olduğu öğrenildi. Ali Babacan, seçim beyannamesine son şekline vermeye yönelik çalışmada yer alacak.  G-20 Toplantısı ile IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantılarında Türk heyetine, Hazine Müsteşarı İbrahim H. Çanakcı başkanlık edecek.

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