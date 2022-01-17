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Babacan: Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır; Sezen Aksu’nun hedef alınması kabul edilemez

''Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir"

17 Ocak 2022 23:00

Sezen Aksu, 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısında geçen "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri nedeniyle hedef gösterilirken; Aksu'ya siyasetçilerden destek de gelmeye devam ediyor. 

Son olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Aksu'ya destek verdi. 

Babacan, ''Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. #SezenAksu’nun hedef alınması kabul edilemez'' ifadelerini kullandı. 

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