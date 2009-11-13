Babacan: Sağa sola para saçmayın

Ali Babacan, kamu bankalarına seslenerek, “Kamu bankaları niye duruyor, niye sağa sola para dağıtmıyorlar? O kadar sermayeleri, likiditeleri var” şeklindeki tuzaklara düşmemeleri için uyarıda bulundu.



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, kamu bankalarına seslenerek, “Kamu bankaları niye duruyor, niye sağa sola para dağıtmıyorlar? O kadar sermayeleri, likiditeleri var” şeklindeki tuzaklara düşmemeleri için uyarıda bulundu. Active Academy tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Finans Zirvesi’nde konuşan Babacan, bankalarda tamamen ticari temellere göre kararların alındığını, matematiği tutmayan, ticari mantığı olmayan işlem olamayacağını belirterek şunları söyledi: “Ekonomik realite neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Aksi halde bunun bedelini gelecek nesiller ödeyecektir. 1990’larda kamu bankalarının sürekli sermaye ve likidite açığı vardı. Bugün ise kamu bankaları sektörün ortalamasından daha düşük takipteki alacaklara sahip.”



Babacan, Türk bankacılık sektörünün 2002 sonunda yüzde 44 olan toplam aktiflerin krediye dönüşme oranının eylül sonu itibariyle yüzde 81’e ulaştığını vurguladı.



Bankalar Birliği Başkanı ve İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince de küresel krizden kaynaklı toz dumanın ortadan kalktığında dünyada birçok şeyin dengesinin, sıralamasının değişmiş olacağını ifade etti.



Özince, “Biz ülkemizin, ekonomimizin rekabet gücünü, mutlaka bu paradigma değişikliği tamamen oturduktan sonra bize yakışır, ihtiyaçlarımıza cevap verebilir bir konuma yönlendirmek durumundayız” dedi.



BDDK Başkanı Tevfik Bilgin, Eylül 2009 itibariyle 15.7 milyar lira düzeyinde bulunan Türk bankacılık sektörünün kârının yıl sonunda 20 milyar lirayı bulmasını beklediklerini belirtti.



BDDK: Kârı tutun



Bu yıl da bankalara ‘karı bünyenizde tutun’ uyarısı yapacaklarını kaydeden Bilgin, “Kar dağıtım hedefi, bonus ve jestiyonları bildirecekler, biz izin verceeğiz” dedi.



TMSF Başkanı Ahmet Ertürk ise İngiltere’de çıkan bir finansal krizin ardından 20 bin pound kaybeden Newton’ın, “Ben yıldızların hareketini hesapladım ama insanların çılgınlığını hesaplayamadım” sözünü hatırlatarak krizin en önemli özelliğinin öngörülememesi olduğunu söyledi.



Avrupalı emeklinin maaşını Türk gençler ödeyecek



Dünya Bankası Türkiye Direktörü Ulrich Zachau, ekonomik krizde toparlanmanın yavaş ve eşitsiz olacağını, Türkiye açısından sürdürülebilir makro ekonomi ve istihdama odaklanan güçlü politikaların önemli olduğunu söyledi. Zachau, krizle artan işsizliğin en çok gençleri etkilediğini, Türkiye’nin genç nüfusunun ise Avrupa için bir değer olduğunu anlatarak şunları söyledi: “Türkiye’den gelecek genç insanlar Avrupalı’nın yaşlı nüfusunun emekli maaşlarını ödeyecekler. Bu nedenle Türkiye nüfusu Avrupa için önemli bir değer.”



Türkiye’nin hızlı büyüdüğünü ancak yeterince istihdam yaratamadığını kaydeden Zachau, bunu sağlamak için işgücü piyasasının daha esnek hale getirilmesi, kıdem tazminatı ve işsizlik ödemesi konularında yeni düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. Türkiye’de kadın istihdamının da artması gerektiğini vurgulayan Zachau, “Türk kadınlarının sadece yüzde 6-7’si tam zamanlı işe girseler Türkiye 9. kalkınma planında önüne koyduğu hedeflere ulaşır ve yoksulluk yüzde 20 azalır” dedi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar da 2010’da 1250 kişiyi işe alacaklarını söyledi.