Babacan: Rusya - Ukrayna Savaşı'nın ekonomimizde en az 20-25 milyar dolarlık bir zarara yol açacağını öngörüyoruz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili olarak, "Yaşananların sonucunda döviz kurundaki artış kaçınılmaz bir sonuç. Muhtemelen Merkez Bankası arka kapıdan yoğun döviz satıyor. Rakamlar birkaç güne çıkar ortaya. Kur artışı demek, enflasyonda yeni bir artış dalgasının gelmesi demek. Sonuç olarak, bu savaşın ekonomimizde en az 20-25 milyar dolarlık bir zarara yol açacağını öngörüyoruz." dedi.

Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasının kamuoyuna açıklandığını anımsatan Babacan, çalışmayı yapan altı siyasi partinin, partili ve taraflı cumhurbaşkanlığı sistemini sona erdirme kararlılığını gösterdiğini ifade etti.

Babacan, "Demokrasi tarihimize geçecek imzalarımızı attık. Ortak aklı işleterek yürüttüğümüz sürecin sonunda, katılımcı, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi için Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçiş üzerinde uzlaştık" dedi.

"Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı bu saldırı temelsizdir"

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına değinen Babacan, "Siyasi açıdan baktığımızda, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı bu saldırı temelsizdir, ikna edici hiçbir gerekçeye dayanmamaktadır. Rusya'nın kışkırtılması söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.