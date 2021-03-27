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Babacan, Prof. Kadri Yıldırım için Kürtçe başsağlığı diledi

27 Mart 2021 21:12

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan dün hayatını kaybeden eski HDP Milletvekili Prof. Dr. Kadri Yıldırım için başsağlığı mesajı yayınladı.

DEVA lideri Ali Babacan, beyin kanaması geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan ve 4 gün boyunca yoğun bakımda uyutulduktan sonra dün hayatını kaybeden eski HDP milletvekili Prof. Dr. Kadri Yıldırım için başsağlığı mesajı yayınladı.

Twitter'dan yazdığı mesajda Babacan, "Mardin Artuklu Üniversitesi’nde ’Yaşayan Diller Enstitüsü’nün kurulmasına öncülük ederek, bu toprakların kadim dillerinden Kürtçe’nin yaşamasına değerli bir katkı sunan Prof. Dr. Kadri Yıldırım’a Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi ve Kürtçe olarak da "Xwedê rehma xwe lê bike (Allah rahmet eylesin) yazdı.

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