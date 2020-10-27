Babacan: Paranın en bol olduğu dönemde insanımızı perişan ettiniz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomi yönetimine yönelik sert eleştirilerine devam ederken, "Dünyada paranın en bol olduğu dönemde bu ülkeye böylesine yoksulluk çektirmek, esnafı kan ağlatmak, çiftçiyi perişan etmek bu ülkenin kaderi değil" dedi.

Partisinin 1. Olağan Edirne İl Kongresi'nde konuşan Babacan, ekonomiye ilişkin konulara geniş yer ayırdı. Yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmediğine vurgu yapan DEVA Partisi lideri, "Bırakın elin parasını, kendi insanımız, kendi yatırımcımız ürküyor. İnsanlar ürkünce yatırım yapmaz" dedi.

"Bulgaristan'ın para birimi 1 Leva, 5 Türk Lirası'na yaklaştı"

Bir lokantadaki garsonla yaşadığı diyalogu aktaran Babacan şunları kaydetti:

"Bugün çarşı ziyareti yaptık. Lokantalara uğradık. Garson arkadaşlar diyor ki; 'eskiden Bulgarlar gelirdi, bize Leva bahşiş bırakırdı. Paranın hiçbir değeri olmadığı için onu çöpe atardık'. Bugün Leva neredeyse 5 Lira, şimdi 'keşke Bulgarlar gelse de biraz Leva harcasalar' diye esnafımız dört gözle Bulgar komşularımızı bekliyor. Bulgaristan'ın para birimiyle Türkiye'nin para birimini karşılaştırıyoruz. İşler nereden nereye geldi. Türk Lirasının bütün bir coğrafyada güvenilir bir para birimi olduğu dönemi yaşadık. Parayı pul yaparsanız, aynı ülkenin itibarı gibi paranın değerini bu hale getirirseniz vatandaşımızın gelecekle ilgili ümitsizliğine de katlanmak zorunda kalırsınız."

"50 milyar faiz ödemek mi yoksa 179 milyar faiz ödemek mi faizcilik?"

"Biz ekonomi yönetiminden ayrıldığımızda Türkiye'nin faiz ödemesi 53 milyar liraydı" diyen Babacan, "Devletin ödediği faiz bu. Bu yıl tam 137 milyara çıkmış durumda. Gelecek yıl 179 milyara çıkacağını şu anda Meclis'te görüşülen bütçede ilan etmiş durumdalar. Hani siz faize karşıydınız?" sorusunu yöneltti.

"Hani önceki Merkez Bankası yönetimiyle uğraşıp duruyordunuz. 'Faizci bunlar' diyordunuz" hatırlatması yapan DEVA Partisi lideri, "Arka arkaya 50 milyar civarında faiz ödemek mi faizcilik, bu sene 137, gelecek sene 179 milyar faiz ödemek mi?" dedi.

"İnsanımızı perişan ettiniz"

Hükümettekilerin kendileri için, "Zamanında dünyada para boldu, bunlar oturduğu yerden ekonomiyi iyileştirdi" dediğini aktaran Babacan, "Öyle değil. 2002'de Amerikan Merkez Bankası bilançosu 800 milyar dolar. Bugün 7 trilyon vermişler. O günkü dolar maliyeti yüzde 4 buçuk. Bugün yüzde 0'ın az üstünde. Avrupa Merkez Bankasına bakıyorsunuz, o da yaklaşık 800 milyar Euro'dan 7 trilyon Euro'ya çıkartmış. Maliyeti eksi. Dünyada paranın en bol olduğu dönemde bu ülkeye böylesine yoksulluk çektirmek, esnafı kan ağlatmak, çiftçiyi perişan etmek bu ülkenin kaderi değil. Bu düzelir ve çabuk düzelir. Bırakın elin parasını, kendi insanımız, kendi yatırımcımız ürküyor. İnsanlar ürkünce yatırım yapmaz" ifadelerini kullandı.

"Kurumları bir ayda ayağa kaldıracağız"

İktidar olmaları durumunda Varlık Fonu'nu kapatacaklarını söyleyen DEVA Partisi lideri Babacan şunları kaydetti:

"Doğmamış çocuklarımıza kadar her birimizi borca sokan Varlık Fonu'nu kapatacağız. Merkez Bankası, TÜİK ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme (BDDK) gibi tüm kurumları bir ayda yeniden ayağa kaldıracağız. Özgürlükleri askıya aldılar, biz özgürlükleri askıdan indireceğiz. Adaleti askıya aldılar, biz adaleti askıdan indireceğiz. Demokrasiyi askıya aldılar, biz demokrasiyi askıdan indireceğiz. Halkımızı ekmek parasına muhtaç eden bu yönetime son vereceğiz. Normalleştireceğiz bu ülkeyi."

"Pahalı ve yavaş internete son vereceğiz"

Türkiye'nin Avrupa'nın en yavaş internetini kullandığını ve dünyada 175 ülke arasında internet hızının 101. Sırada olduğunu belirten Babacan, "Gençlerimiz hem eğitimde hem de sosyal hayatta tamamen dünya ile entegre yaşamak istiyor. Ama bu yavaş internetle ve bu pahalılıkla mümkün değil. Hem bilgi çağı deyip hem pahalı ve yavaş internet hizmeti sağlamak devletin yapacağı iş değildir. Gençlere ücretsiz internet sağlayacağız. İnternet hizmetini ülke genelinde hızlı ve uygun ücretle sunacağız" dedi.