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Babacan: Paradan attığımız 6 sıfırı eklemeye kararlılar

"Sanayi ile inşaat sektörü arasındaki dengenin bozulması ekonomimizi darmadağın etti"

24 Eylül 2021 17:26

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2002'deki ekonomik krizi hatırlatarak, "Ben ve arkadaşlarım seneler evvel Türk Lirası’ndan 6 sıfırı atmıştık. Anlaşılan Sayın Erdoğan ve her krizin ortağı olan Sayın Bahçeli bu gidişle paramıza yeni sıfırlar eklemeye başlayacak" diye konuştu. "Sanayi ile inşaat sektörü arasındaki dengenin bozulması ekonomimizi darmadağın etti" diyen Babacan, bakanlık yaptığı süreçteki önerilerinin dikkate alınmadığına dikkat çekti.

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