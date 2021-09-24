Babacan: Paradan attığımız 6 sıfırı eklemeye kararlılar

"Bu nedenle 2020'de kendi alanında birinci olan bir öğretmen yerine, ertesi sene kendisinden az daha yüksek puan alıp ama sıralamada 20. olan bir öğretmenin ataması yapılabiliyor şu anda. Buradan bu kararı verenlere, başta Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanlığa seslenmek istiyorum. Gençlerin umudu sizin oyuncağınız değildir. Yeni icatlar çıkarıp, yıllardır belirli bir sınav geleneği varken bunu bozup farklı yöntemler uygulamayın."

"Talimatla iş yürüttükleri kurumlarda bile işler yürümüyor artık"

"Bu iktidarın büyüklü küçüklü iş bilmez ortakları maalesef ekonomimizi batırdıkça batırıyor. İktidar partisinin kongresinin yapıldığı salona kocaman harflerle ne yazmışlardı? 'Güven ve istikrar' yazmışlardı. Şimdi ortada ne güven var ne de istikrar.

Devletin köklü kurumları madara edilmiş durumda. Bağımsız çalışması gereken kurumlar, talimatsız iş yapamaz hale gelmiş durumda. Fakat talimatla iş yürüttükleri kurumlarda bile işler yürümüyor artık. Zannettiler ki bu kurumların bağımsızlığını ellerinden alalım, tepelerine çökelim, istediğimizi yaptıralım sonuç alalım."

"Makyajladıkları rakamlar bile enflasyonu artık örtemiyor, gizleyemiyor"

"Rakamları Ayarlama Enstitüsüne dönüşen TÜİK'in açıkladığı veriler bile şu anda hayat pahalılığının ülkemizde hangi noktaya geldiğini gayet iyi gösteriyor. Makyajladıkları rakamlar bile enflasyonu artık örtemiyor, gizleyemiyor. Otomotivden mobilyacılığa, tekstilden gıda sektörüne kadar her alanda maliyetler arttı. Özellikle geçtiğimiz yıllarda sanayi ile inşaat sektörü arasındaki dengenin bozulması ekonomimizi darmadağın etti."

"Bana 'Fren Ali' diyenler bile vardı"

"30 senelik sanayiciler, '30 yılda sanayiden kazanamadığımı 3 yılda inşaattan kazanabilirim' diye şikayet eder hale geldi. Bakanlık yaptığım dönemlerde defalarca bu konuda uyarıda bulundum. Hepsi basın arşivinde kayıtlı. Daima hep derim. Kaynakların adil ve etkin bir şekilde dağıtılmasını savunduk. Sanayiye, üretime daha fazla kaynak ayrılmasını söyledik. Biz bunları yaptıkça; 'Denge bozuluyor. Bu tarafı biraz frenlemeliyiz ki kaynaklar öbür tarafa aktarılsın' dedikçe bana 'Fren Ali' diyenler bile vardı.

Kolay rant oluşumunu, kontrolsüz harcamaları engellemeye çalıştıkça laf arkasından laf saydılar. Bir yandan bilmiyorlardı, beceremiyorlardı. Ama bir yandan da meyveli ağaçları taşlayıp duruyorlardı. Ben bu milletin parasını hesapsızca, kitapsızca harcamak isteyenlerden olmadım. Onlara karşı çıktım. Onun için alnım açık başım dik. Biz rahatız. Ama arkadaşlar bugün ki tablo o hesapsız harcamaların, o gaza basalım demelerinin eseri."

"Yıllar sonra demeye getirdiler ki 'sanayiyi ihmal ettik. Ali Babacan haklıymış."

"Sanayimize önem vermeyenler, yıllar sonra bir itirafta bulundular. Cumhurbaşkanının imzaladığı 11. Kalkınma Planı'na bakın ne yazmışlar; 'Kaynakların sanayi sektöründen ziyade dış ticarete konu olmayan sektörlere yönelmesiyle üretkenlik arz eden alanların yatırım kompozisyonu içindeki payı görece azalmıştır.' Yani diyorlar ki 'Üretime yeterince yatırım yapılmadı.' Ben de onlara diyorum ki günaydın. Biz bunları yıllar önce söyledik."

"Hiçbir yıl şu anda yaşadığımız kadar büyük bir barınma sorununu bu ülkenin gençleri yaşamamıştı"

'Kiralar aldı başını gitti. Şimdi de öğrencilerimiz barınamıyoruz' diyor. 'Üniversiteyi kazandım ama kaydımı yaptırmıyorum, yaptıramıyorum' diyor gençlerimiz. Anne babalar, 'Kalacak yer yok, yurt yok. Kiralara gücüm yetmiyor' diyor. Ülkenin düştüğü durum böyle. Herhalde hiçbir yıl şu anda yaşadığımız kadar büyük bir barınma sorununu bu ülkenin gençleri yaşamamıştı.

"Çoklu bir krizin ortasındayız"

"Yaşadığımız krizin adını koymamız gerekiyor. Enflasyon hedeflerinde Merkez Bankası ile hükümet programının birbiriyle uyuşmadığı, devlet kurumları arasındaki bağlantının koptuğu, bilimi reddeden çoklu bir krizin ortasındayız. Bu krizi yaşayan ülkenin ekonomisinin direksiyonunda da Sayın Erdoğan oturuyor. Zaten ‘Benim alanım ekonomi’ diyor. Görüyoruz, maşallah sonuçlar oldukça harika. Direksiyona geçti, bütün bir ülke kelle koltukta gidiyoruz."

"Artık yolun sonuna geldiler"

"Şundan kimsenin şüphesi olmasın. Tüm bu kâbustan bu ülke rahatlıkla, hızlı bir şekilde uyanır. Bu korkulu rüya çok çabuk sona erer. Hep beraber derin bir nefes alırız... Artık yolun sonuna geldiler. Bunu onlar da çok iyi biliyor. O yüzden şimdi seçim yasalarıyla oynuyorlar. Yirmi yıldır aklınız neredeydi? Birdenbire demokrasiyi çok sever hâle mi geldiniz de barajlarla, şunlarla bunlarla oynuyorsunuz.

Ben ve arkadaşlarım seneler evvel Türk Lirası’ndan 6 sıfırı atmıştık. Anlaşılan Sayın Erdoğan ve her krizin ortağı olan Sayın Bahçeli bu gidişle paramıza yeni sıfırlar eklemeye başlayacak. Sayın Bahçeli alışık. Ben ve arkadaşlarım 2002’de göreve geldiğimizde ortağı olduğu koalisyon hükûmetinin sebep olduğu büyük bir kriz vardı. 20 banka batmış, faizler gecelik yüzde 7500’ü görmüştü. Bu krizi hızlıca çözdük. Bakıyoruz Bahçeli şimdiki krize de ortak. Merak etmesin, biz buradayız. Biz bu ülkeyi, bu krizden de çıkartacağız evelallah. Müsterih olalım, seçimi bekleyelim."

"Erdoğan'ın sebep olduğu enflasyonun suçlusu olarak, esnafı işaret edip, vatandaşla esnafı karşı karşıya getirmek gerçekten ayıp"

"Sayın Erdoğan, seçimden önce ‘Faizi düşüreceğim’ demişti. Dün düşürdü, gördük. Türkiye hâlâ Avrupa’da en yüksek faiz uygulayan ülke. Peki indirimin sonucunda ne oldu? Dolar arttı, euro arttı. Kurdaki bu artış hemen enflasyona yansıyacak. Yine zam üstüne zam gelecek. Sonra Erdoğan ‘Etiketlerle savaşacağım’ diyecek. Gerçekten akla ziyan bir durum. Dürüst bir yaklaşım değil bu. Kendi sebep olduğu enflasyonun suçlusu olarak, esnafı işaret edip, vatandaşla esnafı karşı karşıya getirmek gerçekten ayıp."

"Tarihte ilk kez ülkenin Merkez Bankası’nı borca batırdılar"

"Bunca sene bu ülkenin ekonomisini yönettim. Ben hayatımda bu kadar kötü bir ekonomi yönetimi görmedim. Türkiye daha evvel krizlere girdi. Daha kötü durumlar, daha yoksul günler yaşadık. Çok şükür, ülkemizi o krizlerden çıkartmak, beraber çalıştığım ehil ve dürüst kadrolarla birlikte bize nasip oldu. Ama şimdiki zihniyet hem kuru hem faizi hem de enflasyonu arttırmayı başardı. Hem de kendilerine bıraktığımız dolu kasaya rağmen yaptılar bunu. Tarihte ilk kez ülkenin Merkez Bankası’nı borca batırdılar."

"Merkez Bankası başkanlarının adını mevsimsel başkana çıkardınız"

"Merkez Bankası’nın dünkü kararı hiçbir ekonomik analize dayanmıyor. Tamamen siyasi talimatla alınmış bir karar. Sayın Erdoğan’a bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Erdoğan, hiç boşuna getir götürle, gece yarısı atamalarıyla uğraşmayın. Merkez Bankası başkanlarının adını mevsimsel başkana çıkardınız. Kendi kendinizi atayın şu Merkez Bankası’nın başına. Alışıksınız zaten Varlık Fonu’ndan. Yine yapın olsun bitsin. Gölgenizle yönetmek yerine, buyurun o koltuğa da oturun. Zaten talimatınız neyse onu yapmak zorunda kalıyorlar. Niye kendini atamıyor diye düşünürseniz, işler kötüye gittiğinde kulağından tutup ‘laf dinlemiyordu’ diyecek biri lazım. Bu doğru değil ki, yazık! Olan bu millete, bu esnafa, bu işçiye, çocuklarımızın yarınlarına oluyor."