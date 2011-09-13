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Ekonomi

Babacan: Olumsuz senaryolara hazırız İSTANBUL (A.A)

13 Eylül 2011 13:48

-Babacan: Olumsuz senaryolara hazırız İSTANBUL (A.A) - 13.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Avrupa tarafında olabilecek olumsuz senaryolara kurumların hazır olduğunu belirterek, ''Her türlü tedbir, her türlü önlem için yine hükümet olarak hazırız'' dedi. Babacan, ''G-20 Emtia Fiyatlarında Dalgalanmalar Konferansı'' sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, ABD ve Avrupa'daki duruma işaret ederek Türkiye olarak bütün olası gelişmelere hazırlıklı olduklarını söyledi. Zaten tedbirlerin alındığını, bu senaryoların birden bire karşılaşılan, umulmadık senaryolar olmadığını belirten Babacan, şöyle konuştu: ''Eğer adımlar atılmazsa bu tür gelişmeler olacağını zaten hep söylüyorduk, uyarıyorduk. Dolayısıyla kurumlarımız olumsuz gelişmelere hazır. Avrupa tarafında olabilecek olumsuz senaryolara kurumlarımız hazır. Her türlü tedbir, her türlü önlem için yine hükümet olarak hazırız. Türkiye, oldukça güçlü bir noktada. Avrupa'da şu anda yaşanan sorunlara bakıyorsunuz. Nedir? Bütçe sorunu bizde yok, borç sorunu bizde yok, bankacılık sorunu bizde yok. Dolayısıyla şu anda bir bakıma neredeyse siyah ile beyaz kadar Türkiye ile Avrupa'nın geri kalanı farklı bir tablo arz etmekte. Orada olup biteceklerden bizim hiç etkilenmememiz gibi bir sonuç da tabii düşünmemek lazım. Çünkü Türkiye ticaret kanalıyla, finans kanalıyla Avrupa ile yoğun ilişkileri olan bir ülke. Ben hep söylüyorum; komşuda bir deprem olduğu zaman bu bizde de hissedilir. Ancak önemli olan bu depreme karşı binamızı sağlamlaştırmaktır. Yani ekonomik yapımızı sağlamlaştırmaktır. Türkiye bunu zamanında yapmıştır. Zamanında ekonomik yapısını, finansal yapısını sağlamlaştırmıştır. Sağlam bir kamu maliyemiz var. Sağlam bir bankacılık sektörümüz var. Merkez Bankamız pek çok ülkenin merkez bankasından daha erken hareket ederek, daha akılcı hareket ederek zamanında tedbirler almaktadır. ''

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