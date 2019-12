-BABACAN NEW YORK'TA EKONOMİYİ ANLATTI NEW YORK (A.A) - 23.09.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye'de 2010 yılının ikinci çeyreğinde, 2009'un ikinci çeyreğine oranla istihdam rakamlarının 1,6 milyon arttığını, işsizlik oranının ise yüzde 2,6 düştüğünü, buna karşın aynı dönemde tüm AB içindeki işsizlerin sayısının 1,8 milyon yükseldiğini söyledi. Babacan, New York'ta Foreign Policy Association tarafından düzenlenen 10.Dünya Liderleri Forumunda yaptığı konuşmada, küresel ekonomik kriz, Türkiye'nin bu krize karşı geliştirdiği tedbirler ve Türk dış politikasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Küresel ekonomik krizin, büyüme rakamlarına bakıldığında, uzaklaşıyor gibi göründüğüne işaret eden Babacan, ancak büyümenin içeriği, mali sektör, büyük ekonomilerin kamu borçları, yükselen işsizlik rakamları gibi unsurlara bakıldığında, tüm bunların kendilerinde bir endişe hissi uyandırdığını ifade etti. Babacan, ekonomi politikalarını hayata geçirirken, olabileceklere karşı hazırlıklı olmak amacıyla tedbirli bir tavır izlediklerinin de altını çizdi. Büyümeye ilişkin risklerden birinin kamu borçları olduğuna işaret eden Babacan, dünya savaşlarından bu yana büyük ekonomilerde ilk kez bu derecede yüksek kamu borcu düzeylerine tanık olduklarını belirtti. -TÜRKİYE'NİN ALDIĞI TEDBİRLER- Babacan, Türkiye'nin ekonomik krizi savuşturabilme adına ne gibi önlemler geliştirdiğiyle alakalı olarak da, 2002-2006 yılları arasında ülkede özellikle kamu ve bankacılık sektöründe bir çok reformun hayata geçirildiğini anımsattı. Türkiye'nin kamu borçlarını gayrisafi milli hasılanın yüzde 74'ünden yüzde 39'una düşürdüklerini belirten Babacan, ülkedeki bütçe açığının da, 2002 yılında iktidara geldiklerinde yüzde 12 düzeyinde olduğunu, 2006'da ise yüzde 1 bütçe fazlasını kaydedildiğini söyledi. Babacan, dolayısıyla Türkiye'nin, ekonomik krize, güçlü kamu maliyesi, daha düşük kamu borcu ve daha düşük bütçe açığıyla girdiklerini, bu durumun da kendilerine kriz sırasında manevra sahası sağladığını kaydetti. Bankacılık sektöründe yaptıkları reformların da çarpıcı sonuçlar getirdiğini ifade eden Babacan, kriz sırasında hiçbir Türk bankasının herhangi bir sorun yaşamadığını, hiçbir bankaya müdahale etmek zorunda kalmadıklarını, yine hiçbir bankaya devlet fonları aktarmadıklarını belirtti. Ekonomik krize girildiği dönemde, Türkiye'deki mortgage pazarının çok güvenli olduğunu ifade eden Babacan, şimdi bankacılık sektörünün sermaye yeterliliği oranının yüzde 19 düzeyinde seyrettiğini, bunun OECD ülkeleri içindeki en yüksek rakam olduğunu söyledi. -"POLİTİKALARIMIZIN ODAK NOKTASI GÜVEN"- Babacan, politikalarının odak noktasını güvenin oluşturduğunu, çıkış stratejileri ve orta vadeli program sayesinde güvenin hızla geri gelmesiyle, tüketicilerin her zamanki harcamalarına geri döndüğünü, yatırımcıların, özel sektörün de her zamanki yatırımlarına tekrar başladığını ifade etti. Türkiye'de bu yılın ilk yarısıyla, geçen yılın ilk yarısı karşılaştırıldığında ekonomik büyüme oranının yüzde 11 olduğunu, bunun Avrupa'daki en yüksek rakam olduğunu belirten Babacan, bu yılın büyüme oranının yüzde 6-8 düzeyinde olacağının tahmin edildiğini, hem mali disiplin uyguladıklarını, hem de büyüdüklerini ve yeni istihdam yarattıklarını kaydetti. Babacan, Türkiye'de 2010 yılının ikinci çeyreğinde, 2009'un ikinci çeyreğine oranla toplam istihdam rakamının 1,6 milyon arttığını, işsizlik oranının yüzde 2,6 düştüğünü belirtirken, aynı dönemde tüm AB içindeki işsizlerin sayısının ise 1,8 milyon yükseldiğini belirtti. Konuşmasında, referandumda kabul edilen Anayasa değişikliklerinden de bahseden Babacan, Anayasa'nın bazı kritik maddelerini yenilediklerini ve bu sayede Türkiye'de demokrasinin daha ileri düzeye çıkarıldığını, bunun da daha yüksek standartlar, daha sivil bir demokrasi anlamına geldiğini kaydetti.