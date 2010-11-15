-BABACAN MÜJDEYİ VERİYOR ANKARA (A.A) - 15.11.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, kamu alacaklarında yeniden yapılandırmayı içeren düzenlemeyi açıklıyor. Babacan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'le birlikte, kamu alacaklarının bir bölümünün yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren yasa tasarısı taslağı hakkında düzenlediği basın toplantısına başladı. Babacan, "Özellikle Türkiye'yi etkilediği dönemde iyi niyetli olduğu halde, ödeme arzusu olduğu halde, şu veya bu sebeple ödemelerini yapamamış, olan vatandaşlarımız, şirketlerimiz var. Bunlarda birikmiş, oldukça yüksek geçikme cezaları ve faizlerle karşı karşıya kalmış durumdalar. Vatandaşlarımızla kamu kesimi arasındaki bu birikmiş borç alacak meselelerini mümkün olduğu kadar geniş bir şekilde ele alıp, kamuya olan borçlarında ana tutarlarında herhangi bir indirim yapmadan, asıl alacağın reel değerini korumak suretiyle borçların yeniden hesaplanması ve belli bir plan dahilinde ödenmesini sağlamak amacıyla tasarı çalışmasını yaptık" diye konuştu. Babacan, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılacak kanun tasarısının kapsamını geniş tuttuklarını, tasarıyla uzun sürede taksitli ödeme imkanı sağlayacaklarını söyledi. Babacan, tasarı kapsamına maliye, gümrük müsteşarlığı, SGK, il özel idareleri, TEDAŞ (7 özel dağıtım şirketi dahil), TRT, KOSGEB, TOBB ve OSB'lerin girdiğini bildirdi.