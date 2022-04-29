Babacan: Mührü damlaya öyle basacağız ki Ankara’da, Beştepe'de birileri yerinden zıplayacak

İstanbul’da katıldığı iftarda konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “O kurtuluş gününde mührü damlaya öyle basacağız ki Ankara’da, Beştepe'de birileri yerinden zıplayacak” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul İl Teşkilatı, İstanbul’da iftar programı düzenledi. İftar programına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

İftar programında konuşma yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre seçimlerin yaklaştığına dikkat çeken Babacan, şunları söyledi:

"Türkiye bir karar anına doğru ilerliyor. Sokaklara bakıyorum sandık gününü iple çekiyorlar. Sandık gününe az kaldı. DEVA Partisi bu seçimlere kendi adı ve şanıyla ve amblemiyle girecek. Hayırlı uğurlu olsun. O kurtuluş gününde mührü damlaya öyle basacağız ki Ankara’da, Beştepe'de birileri yerinden zıplayacak. DEVA, damla damla sel olacak tüm barajları yıkacak. Daima ileriye somut çözümlerle çalışıyoruz. Özgürlük ve adalet için çalışıyoruz. Türkiye’yi öfkeye teslim etmeyeceğiz. Adaletin olmadığı tek bir yola dahi girmeyeceğiz."

"Bu ülke her zorluğu aşabilecek büyüklüktedir"

"Gönül isterdi ki gülen yüzlerle bolluk içerisinde yaşayabilseydik" diyen Babacan, "Gönül isterdi ki işçimiz emeklimiz mutlu olsaydı. Gönül isterdi ki kadınlar mutlu, gençler umutlu olsun. Bir yandan ülkemizin haline üzülüyoruz, diğer yandan yanı başımızdaki coğrafyamıza bakınca şükür ediyoruz. Bu ülke her zorluğu aşabilecek büyüklüktedir. Yeter ki demokrasi güçlü olsun, adaletle yönetilsin" ifadelerini kullandı.

"6’lı masanın adayı büyük bir zafer kazanacak"

Partisine katılım çağrısı yapan Babacan, “Türkiye’nin tüm demokratlarına seslenmek istiyorum. Gelin DEVA Partisi'nde birleşelim. Gelin hep beraber kazanalım. Ben milletimizin vicdanına güveniyorum. Meclis seçimlerinde DEVA Partisi büyük bir zafer kazanacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6’lı masanın adayı büyük bir zafer kazanacak. Biz 6’lı masada demokrasiyi kurtarmak için el ele verdik. Bu açlık, adaletsizlik, yoksulluk sona erecek. Tüm Türkiye’nin yüzü gülecek" dedi.

1 Mayıs işçi bayramını da kutlatan Babacan, "Alın teriyle, akıl teriyle çalışan tüm emekçilerin emek ve dayanışma gününü kutluyorum" diye konuştu.