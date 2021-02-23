Babacan: Merkez Bankası ‘şu kadar döviz satıyorum’ demedi, şeffaf olmayan yöntemleri kullandılar; el ele verip rezervleri harcadılar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ordu’da katıldığı yerel bir televizyon programında Merkez Bankası rezervlerinin satışıyla ilgili, "Partili cumhurbaşkanı ve akraba bakan el ele verip rezervlerini harcadı, biriktirdiği yedek akçeyi bir gecede sıfırladı" dedi.

Piyasaya müdahale görüntüsü oluşmasın diye rezervlerin satışında şeffaf olmayan yöntemlerin kullanıldığını belirten Babacan, "Döviz satışı için ‘hepsi kayıtlı’ diyor. Yok bir de kayıt dışı yapsaydınız. Şeffaf olmadı. Merkez Bankası ‘şu kadar döviz satıyorum’ demedi. Piyasaya müdahale görüntüsü oluşmasın diye şeffaf olmayan yöntemleri kullandılar. Tam bir tiyatro" dedi.

Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Erdoğan bütün yetkiyi kendine istedi, sonra hem faiz hem de kur arttı. 130 milyar dolarlık döviz satışıyla kuru belli bir noktada tutmaya çalıştılar. Onu da yapamadılar. O zaman siz 130 milyar dövizi niye sattınız?"