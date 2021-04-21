Babacan: Merkez Bankası'nın yeni başkanı faize karşıydı; şimdi bazı günler likiditeyi sıkıştırarak faizi yükseltiyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karar TV’de Taha Akyol ve Elif Çakır’ın sunduğu Gündem Özel programında gündemi değerlendirdi. Kendisi görevdeyken imza atmadığı için Varlık Fonu’nun kurulamadığını belirten Babacan, “Varlık Fonu’nun niye kamu ihale yasasından tamamen muaf olduğunu, niye hiçbir denetime tabi olmadığını biliyorum. Ne oldu? 65 milyar TL iç borç, 12 milyar TL karşılığı dış borç… Biliyordum öyle olacağını, onun için izin vermedim” dedi.

Merkez Bankası Başkanı faizi yükseltiyor

Merkez Bankası’nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun Yeni Şafak’teki köşe yazarken yüksek faize karşı çıktığını hatırlatan Babacan, “Merkez Bankası’nın yeni başkanı da faizi indirmedi. Halbuki yandaş gazetelerde ‘Faiz yüksek, inmeli’ diye köşe yazısı yazıyordu. Şimdi ise bazı günler likiditeyi sıkıştırarak faizin yüzde 19’un da üzerinde oluşmasını sağlıyor. Rezervler aşağı indikçe Merkez Bankası’nın döviz krizini yönetecek gücü de kalmıyor. Tek seçeneği faizi şiddetçi bir şekilde artırmak. Yüzde 19 politika faizi uyguluyor” diye konuştu.

Merkez Bankası’nın 2018 sonuna kadar biriktirdiği yedek akçelerin 2019 yerel seçimlerinden iki ay önce sıfırlandığını belirten Babacan, “Pandeminin başından beri esnafa verilen desteğin tamamı 5 milyar TL. 2019’da sıfırlanan yerdek akçe 40 milyar TL. Dayanamadılar, 2019 yılında biriken yedek akçeyi de 2020 Ocak’ta sıfırladılar. Mart’ta pandemi vurduğunda Merkez Bankası’nın döviz pozisyonu sıfır seviyesine inmiş, yedek akçeleri de sıfırlanmıştı” diye konuştu.