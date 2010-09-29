-BABACAN: MERKEZ BANKAMIZIN TEDBİRLERİ YERİNDE İSTANBUL (A.A) - 29.09.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Merkez Bankası'nın son aldığı tedbirlerin çok yerinde atılmış adımlar, doğru kararlar olduğunu bildirdi. İstanbul Finans Zirvesi'nde konuşan Babacan, ekonomi politikalarının temelinde halkın refahını artırmak olduğunu, Türkiye'de 8 yıl içinde bunun önemli ölçüde gerçekleştiğini kaydetti. Babacan, ''Burada durmamamız gerekiyor. '10 bin dolarlara kendimizi alıştırdık, rahatız, iyiyiz' demememiz gerekiyor. 20-30 bin dolar bir milli gelire sahip bir Türkiye'nin altyapısını da bugünden hazırlamamız gerekiyor. Türkiye'de ne kadar doğru ekonomi politikası uygularsak uygulayalım, maliye, para politikalarında ne yaparsak yapalım, Türkiye bazı kritik alanlarda reformlarda gerçekleştirmediği sürece o arzu edilen refah seviyesine ulaşamayacaktır'' şeklinde konuştu. Söz konusu alanların başında Türkiye'nin demokratikleşmesinin olduğunu vurgulayan Babacan, ''Türkiye'nin öngörülebilir bir demokrasiye sahip olması lazım. Halkın gerçek anlamda temsil edildiği, açık, şeffaf, demokratik düzen... Açık demokrasilerde öngörülebilirlik, vardır, keyfilik yoktur'' dedi. -''TABU YOK, YASAK KELİME YOK''- Türkiye'nin artık herşeyi özgürce tartıştığını ifade eden Babacan, ''Tabu yok, yasak kelime yok. Bu bizi toplam olarak daha doğruya, iyiye ulaştıracak bir ortamı da sağlamış oluyor'' görüşünü dile getirdi. İyi işleyen bir hukuk sisteminin Türkiye için önemli olduğuna işaret eden Babacan, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Türkiye'de pek çok alanda reform yaptık, yargıda fazla reform yapamadık. Yargı noktasında başladığımız noktalardan, 2002 yılından çok da farklı değiliz. Makul yargı sonuçları, öngörülebilir kararlar, mevzuatımızdaki gri alanların temizlenmesi... Bunlar son derece önemli... Eğer 'Türkiye bir hukuk devletidir' dedirtmek istiyorsak bunları yapmamız gerekiyor.'' Vergi noktasında Türkiye'de gri alanın kalmadığını belirten Babacan, keyfi değil, kural bazlı bir hukuk, yargı sisteminin Türkiye için önemli olduğunu vurguladı. Babacan, ''Bu referandum Türkiye'de yargı reformunun önünü açan son derece önemli bir adım oldu. Bize soruyorlardı. 'Evet çıkarsa bu Türkiye'nin önünü açacaktır' diyorduk. Bunu da son birkaç haftadır pek çok ekonomik göstergede görüyorsunuz. Son birkaç haftadır Türkiye bir atak daha yaptı ve dünya piyasalarından bir miktar daha ayrıştı. Bunun temelinde güven unsuru yer alıyor'' diye konuştu. -''FİYAT İSTİKRARI, MERKEZ BANKAMIZIN TEMEL ÖNCELİĞİ''- Ali Babacan, şöyle devam etti: ''Yine para politikaları... Bağımsız bir merkez bankası tarafından uygulanan ve fiyat istikrarını önceleyen bir para politikası... Fiyat istikrarı, merkez bankamızın temel önceliği. Deniyor ki 'Merkez Bankası, Türkiye'nin merkez bankası. Niye başka şeylere de bakmıyor?' Merkez Bankası'nın Kanununda bu çok açık yazılı. Bunu kendi parti programımıza da yazdık. Hala şüphesi olanlar varsa açıp okumalılar. İstikrar temel önceliktir, başka herşey ikincildir. Bugün istikrar sarsıldığında, Türkiye'nin istikrarı yara aldığında Türkiye'de bundan karlı çıkacak yoktur. O hesabı yapanlar varsa da kusura bakmasın. Şöyle bir istikrar sarsılsın ama o istikrar sarsıldığında şu ekonomik göstergede şöyle biraz değişme olur, ben de oradan kar ederim, para kazanırım. Öyle yok. İstikrar öncelik... Önce istikrar, geri kalan herşey ikincil. Dolayısıyla bu politikaların da devam edeceğini buradan açıkça vurgulamak istiyorum.'' Ekonominin hızlı büyüdüğü, problem olmadığı günlerde en sert tedbirleri aldıklarını, bugün de öyle yaptıklarını belirten Babacan, ''Merkez Bankamızın son aldığı tedbirler, şöyle dendi, böyle dendi, çok yerinde atılmış adımlardır, doğru kararlardır. Herşeyin iyi gittiği dönemlerde eğer ufukta riskler görülüyorsa, eğer işinin ehli bir kaptan varsa işin başında, o riski uzaktan görürse geminin rotasını çevirir, rotasını yeniden ayarlar, bakar ki gemi hedefine ulaşsın'' dedi.