Babacan Manavgat'ta: Hani bizim milli uçağımız? İtibardan tasarruf olur ama tedbirden tasarruf olmaz

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, orman yangınlarında 7 kişinin yaşamını yitirdiği Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Kalemler Mahallesi'ni ziyaret etti. Babacan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güney bölgesinde eş zamanlı yaşanan ve söndürülemeyen yangınlara ilişkin iktidarı eleştirirken, "H Hani bizim yerli helikopterimiz? Hani bizim yerli yangın söndürme kapasitemizani bizim milli uçağımız? nerede? İki lafın başı, "İtibardan tasarruf olmaz" deyip de eğer tedbirden tasarruf eden bir yönetimle Türkiye eğer idare ediliyorsa bu kabul edilebilir bir şey değil. İtibardan tasarruf olur ama tedbirden tasarruf olmaz." ifadelerini kullandı.

"Hani bizim milli uçağımız?"

Babacan'ın açıklamaları şöyle:

"Şu anda uçak yok, bilmem eski teknoloji, bilmem bozuktu, kiralama... Gerçekten ben bunlara bir vatandaş olarak çok üzülüyorum. Bu gördüğümüz tablo maalesef kötü bir yönetimin bir sonucu. Yangın küçükken az sayıda uçakla ve az sayıda helikopterle söndürmek mümkünken, büyüyünce söndürmek çok daha zor hale geliyor. Bu ülkenin kaynağı vardır. Önemli olan bu ülkenin kaynaklarını doğru harcamaktır. Tedbir konusunda hata etmemektir. Tabii ki kaza olabilir kasıt olursa tabii ki devlet gereğini yapar. Ama tedbir bir devletin en önemli görevidir. Dolayısıyla sürekli olarak millilikten yerlilikten bahseden hükümete ben şimdi soruyorum: Hani bizim milli uçağımız? Hani bizim yerli helikopterimiz? Hani bizim yerli yangın söndürme kapasitemiz nerede? İki lafın başı, "İtibardan tasarruf olmaz" deyip de eğer tedbirden tasarruf eden bir yönetimle Türkiye eğer idare ediliyorsa bu kabul edilebilir bir şey değil. İtibardan tasarruf olur ama tedbirden tasarruf olmaz. Önce tedbirinizi alacaksınız."