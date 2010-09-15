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Ekonomi

Babacan, Mali Kural'a noktayı koydu

Ali Babacan, Mali Kural olmasa da seçim sürecinde mali disiplini bozacak bir uygulamaya gidilmeyeceğini açıkladı.

15 Eylül 2010 03:00

T24- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kendi içimizde IMF yaratmaya gerek yok dediği" Mali kural konusunda noktayı koydu ve "Tartışmayı uzatmaya gerek yok" dedi.

Başbakan'ın "kesinlikle seçim ekonomisi istemiyorum" dediğini söyleyen Ali Babacan, Mali Kural olmasa da seçim sürecinde mali disiplini bozacak bir uygulamaya gidilmeyeceğini açıkladı. Böylece Ali Babacan, bir süredir Mali Kural'la ilgili devam eden suskunluğunu da bozmuş oldu.
Ali Babacan, "Mali Kural'la ilgili artık tartışmak bitirmek gerekiyor. Mali Kural'la ilgili son açıklamayı Başbakan yaptı. Bunun üzerine birşey söylemek çok anlamlı değil" dedi.
Cari açıkta yüzde 5'in sürdürülebilir bir oran olduğunu açıklayan Babacan, bütçe açığının da Orta Vadeli Program'da açıklanan hedeflere yakın gerçekleşeceğini belirtti.

Babacan ayrıca Türkiye'nin kredi iflas primlerinin (CDS) çoktan yatırım yapılabilir seviyeye ulaştığını söyledi.

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