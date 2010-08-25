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Ekonomi

BABACAN, MALİ KURAL KONUSUNDA KONUŞMAYACAK ANKARA (A.A)

25 Ağustos 2010 16:42

-BABACAN, MALİ KURAL KONUSUNDA KONUŞMAYACAK ANKARA (A.A) - 25.08.2010 - Kamuoyuna mali kural yasa taslağını açıklayan Devlet Bakanı Ali Babacan, yasalaşma sürecinin ertelenmesi konusundaki soru üzerine bu konuda ''bir süre konuşmama kararı aldığını'' belirtti. Babacan, ''Genel kurulun gündemine girmesinden bir gece önce, bunun...Bu farklı bir döneme girdi diyelim, mali kural için. O noktadan sonra da ben bir karar aldım; konuyla ilgili bir süre artık konuşmayacağım'' dedi. Babacan, başka bir soru üzerine konuşmama süresinin de belli olmadığını kaydetti. Babacan, NTV'de katıldığı canlı yayında, ekonomideki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uluslararası piyasalarda küresel krizin ikinci dip yapabileceği yönündeki kaygılara ilişkin görüşünün sorulması üzerine Babacan, küresel ekonomik gelişmeleri çok yakında takip ettiklerini, az çok büyümenin gözlenmeye başladığını ifade etti. Ancak bu büyümenin olağanüstü tedbirlerle sağlandığını belirterek, durumu  ''yoğun bakım ünitesindeki hastaya'' benzeten Babacan, ''Henüz normal hasta yatağına çıkamamış bir dünya ekonomisi var'' dedi.  Ülkelerin yüksek borç stoklarının en büyük riski oluşturduğunu anlatan Babacan, ''ikinci dip'' konusunda çok farklı değerlendirmeler bulunduğunu, belirsizliğin yüksek olduğu dönemlerde her türlü senaryoya göre hazırlıklı olmak gerektiğini söyledi. Babacan bu arada, ''İkinci diple karşı karşıya kalırsak buna hazır mıyız?'' sorusuna ''Kesinlikle'' karşılığını verdi. -BÜYÜME BEKLENTİSİ, YÜZDE 3,5'UN ÇOK ÜZERİNDE- Uluslararası kuruluşların, piyasa analistlerinin yaptığı çalışmalarda 2010 yılı için 4,5-7,5 gibi çok geniş bir aralığın bulunduğuna işaret eden Babacan, 22 kuruluşun tahmininin ortalamasının yüzde 5,7'ye denk geldiğini kaydetti. Hükümet olarak kendi tahminleri üzerinde çalışmayı sürdürdüklerini belirten Babacan, başka bir soruyu yanıtlarken, 2010 için yüzde 3,5'un ''çok üzerinde'' bir büyüme beklediklerini kaydetti.

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