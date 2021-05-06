Babacan: Madem Mısır'ın ayağına kadar gidecektiniz, senelerdir Türkiye'ye neden kaybettirdiniz?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'nin Mısır'la yeniden diplomatik temaslara başlamasının ardından Dışişleri Bakanlığı heyetinin Mısır ziyaretine ilişkin açıklama yaparken, "Madem Mısır'ın ayağına kadar gidecektiniz, senelerdir Türkiye'ye neden kaybettirdiniz?" dedi.

Babacan, 1. Kırklareli Olağan Kongresi'nden paylaştığı videolu mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Şahsileştirilmiş dış ilişkilerin sonucu; Türkiye'nin itibarsızlaştırılması oldu. Şimdi Doğu Akdeniz'deki kayıplarımızla Mısır'ın önemini anlayan iktidara soruyorum; madem Mısır'ın ayağına kadar gidecektiniz senelerdir Türkiye'ye neden kaybettirdiniz?"

İstişari görüşmeler başlamıştı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti, dün Mısır'ın başkenti Kahire'de Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Sanad Loza başkanlığındaki heyet ile bir araya gelmişti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, 8 yıl sonra gerçekleştirilen istişarelerin samimi havada geçtiğini belirtilmişti.

TIKLAYIN - Dışişleri Bakanlığı: Mısır ile istişareler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir

Mısır'la diplomatik temaslar yeniden başlamıştı

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler, Müslüman Kardeşler hareketinin lideri ve devlet başkanı Muhammed Mursi'nin devrilmesine neden olan askeri darbenin ardından kopma noktasına gelmişti. 2013 sonrası iki ülkenin diplomatik ilişkileri maslahatgüzar seviyesine gerilemişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 12 Mart'ta Mısır'la diplomatik temasların yeniden başladığını açıklamıştı.

Geçen günlerde de Türkiye ile Mısır arasında dostluk grubu oluşturulmasına ilişkin teklifi Meclis Başkanlığı'na sunulmuştu. Konuyla ilgili tezkere TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edilmişti.