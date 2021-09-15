Babacan: Liyakat eksik, akıl eksik, adalet eksik; torpil fazla, yalan fazla, hırsızlık fazla...

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bugün şu Türkiye'yi yöneten zihniyette ne eksik ne fazla diye muhasebe yapalım. Liyakat eksik, tevazu eksik, akıl eksik, planlama eksik, kapasite eksik, adalet eksik, kalkınma eksik. Ama haksızlık etmeyelim, şu anda Türkiye'yi yöneten iktidarın fazlaları da var: Torpil fazla, yalan fazla, kibir fazla, ego fazla, hırsızlık fazla, israf fazla, keyfilik fazla, kayırmacılık fazla, torpil fazla. Say say bitmez. Zararlı ne varsa, bu iktidarda fazla. İşte biz Türkiye'nin bir yandan bu eksiklerini tamamlayacağız, bu lüzumsuz fazlalıklarından da memleketimizi arındıracağız" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Giresun'da il başkanlığı binasının açılışında konuştu. Babacan, özetle şunları söyledi:

"Sonsuza kadar sürmeyecek"

"İktidar büyüme masalları anlatıyor. Memur, esnaf, çiftçi, çalışan, işçi, işsiz, öğrenci herkes şu anda büyük sıkıntı çekiyor. 'Hayatımdan memnunum' diyen Türkiye'de mumla arayasın. İktidar yoksulluğu adeta yeni yaşam tarzı olarak benimsemiş durumda, yoksulluğu yönetmenin çabasında. Kendisine bağımlı bir seçmen kitlesi oluşturmak isteyen neredeyse bir yönetim zihniyetiyle karşı karşıyayız. Sosyal yardımları bir hükümetin bir bağımlılık aracı haline getirmesi son derece yanlış. Ve şunu söylemek istiyorum, bu sonsuza kadar sürmeyecek. Biz çözümsüzmüş gibi görünen pek çok sorunu çözmek için yola çıktık.

"Sosyal güvenlik hizmetlerinde köklü bir değişime gidiyoruz"

Sosyal güvenlik hizmetlerinde köklü bir değişime gidiyoruz. Yoksul yurttaşlarımıza aile bazlı 'asgari gelir desteği' sağlayacağız. Bir aileye toplam gelire bakacağız ne kadar geliri var. O ailenin geçimi için asgari ne kadar bir rakama ihtiyaç var o aradaki farkı devlet olarak biz ödeyeceğiz. Şu anda yoksul vatandaşlarımız tam 42 ayrı kapı gezmek zorunda kalıyor, o da adresi biliyorsa. Biz bunları tek bir çatı altında toplayacağız. Vatandaşlarımızı 42 kapı dolaşmak zorunda bırakmayacağız.

"Hiç kimse kulak asmasın"

Uydurulan dedikodular var. 'İktidar değişirse sosyal yardımlar kesilir' diyorlar. Hiç kimse kulak asmasın. Kimse vatandaşın bu hakkına göz dikemez. Sosyal yardımlar, destekler bir haktır. Devletin verdiği bir lütuf değil. İşte önümüzdeki seçimde, iktidar değişikliğinde sosyal yardımlar azalmaz. Tam tersine, vatandaşımızın hakkı ne ise o hak fazlasıyla teslim edilir. DEVA iktidarında daha adil ve daha yaygın bir biçimde, ihtiyaç sahibi olan bütün vatandaşlarımıza ulaşacağız.

"Lüzumsuz fazlalıklarından memleketimizi arındıracağız"

Bugün şu Türkiye'yi yöneten zihniyette ne eksik ne fazla diye muhasebe yapalım. Liyakat eksik, tevazu eksik, akıl eksik, planlama eksik, kapasite eksik, adalet eksik, kalkınma eksik. Ama haksızlık etmeyelim, şu anda Türkiye'yi yöneten iktidarın fazlaları da var: Torpil fazla, yalan fazla, kibir fazla, ego fazla, hırsızlık fazla, israf fazla, keyfilik fazla, kayırmacılık fazla, torpil fazla. Say say bitmez. Zararlı ne varsa, bu iktidarda fazla. İşte biz Türkiye'nin bir yandan bu eksiklerini tamamlayacağız, bu lüzumsuz fazlalıklarından da memleketimizi arındıracağız.”