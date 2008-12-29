Babacan Livni ile görüştü

Dışişleri Bakanı Ali Babacan, Gazze Şeridi’ndeki olaylar hakkında bilgi vermek üzere kendisini arayan İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni ile bir telefon görüşmesi yaptı.



Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 20 dakika süren görüşmede Ali Babacan, İsrailli karşıtına Gazze’deki son gelişmelerin Türkiye’de derin endişe yarattığını ve çok sayıda sivilin yaşamlarını yitirmesinin kamuoyunda infiale yol açtığını söyledi. Babacan görüşmede, Gazze Şeridi’ne yönelik ablukanın sürmesinin yarattığı insani sorunlara da işaret etti.



Haber ajanslarında yer alan görüntülerin uluslararası toplumda büyük üzüntü yarattığını da vurgulayan Babacan, son olayların tüm bölgenin güvenliğini olumsuz yönde etkilemesinden endişe duyulduğunu belirterek, İsrail’e saldırılara son verme çağrısında bulundu.



Görüşmede ayrıca Babacan’ın, Hamas’ın da roket saldırılarını durdurması, bir an önce silahların susması ve diplomasiye fırsat tanınması gerektiğini vurguladığı öğrenildi.

