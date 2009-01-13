Babacan: Livni ateşkesi konuşacaksa gelsin

Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın, Türkiye'yi ziyaret etmek isteyen İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi

Livni'ye, "Gelmek istiyorsan kapımız açık. Ancak gelince ateşkesin şartlarını konuşalım. Gündemimiz bu olsun. Buna kendini hazır hissediyorsan gel" dediği öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin, İsrail'le ilişkilerinde sıkıntı olmadığı, her kademede konuşulduğu belirtildi. Ancak, Türkiye'ye gelmek istediğini söyleyen İsrail Dışişleri Bakanı Livni'ye, Babacan'ın "Türkiye ile iyi ilişkiler içindeyiz görüntüsü vermek için gelme, ateşkesin şartlarını konuşacaksan gel" yanıtını verdiği kaydedildi.



Bu arada, Hamas ile Mısır arasındaki iletişimin koptuğuna dikkati çeken kaynaklar, Türkiye'nin ateşkes sağlanması konusundaki yardım önerisini Kahire'nin kabul ettiğini bildirdi.



Öte yandan, Gazze'deki saldırılara kadar devam eden Suriye-İsrail dolaylı barış görüşmelerine de dikkati çeken kaynaklar, savaştan hemen önce bu görüşmelerde sadece bir kelime üzerinde uzlaşılamadığını belirterek, uzlaşılması halinde doğrudan görüşmelere geçilebileceği, ancak İsrail'in Gazze'ye saldırısının başladığını ifade etti.