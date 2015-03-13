Babacan: Kurla ilgili sadece Merkez Bankası'nın söylediklerine bakın

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, para politikalarına ilişkin olarak, "Sadece ve sadece MB'nin kur ile söylediklerine bakın, başka bir kurumun böyle bir kabiliyeti yok. Başka kurumlarımızda para politikasını analiz edebilecek adam yok ki…" dedi. Babacan bu açıklamasıyla önceki gün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'ya çok kuvvetli bir destek vermiş oldu. Babacan, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin açılış konuşmasında da "Euro-dolar totosu oynanıyor bugünlerde. Kendi içimizdeki tartışmalar da kurun yükselmesinde etkili oldu. Ama bu durum bize özel değil” demişti.

Babacan, Cnbc-e yayınında para politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Babacan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

- Farklı senaryolar karşımıza çıktığında şaşırmayalım, hazırlıklı olalım ve yolumuza devam edelim.

- Kur konusu olsun, MB'nin alacağı tedbirler bu konuda iletişimin MB'dan yapılması gerekiyor.

- Kur öyledir, böyledir bunların hiçbirisinin dikkate alınmaması gerekiyor.

- Bizim enflasyon hedefimizi var.

- MB ve hükümet ortaklaşa bir enflasyon hedefi koymuş. Yüzde 5. Bu oran bu sene belki ama seneye olacak inşallah.

- Dalgalı kur politikası uyguluyoruz.

- Yüzde 15'lik bir geçişgenlik var.

MB kur enflasyonu etkilediği için önemli

Enflasyonu tutturmak için MB'nin kur yorumları olabilir, artı eksi etkileyecek yorumlar olabilir.

‘Böyle bir kabiliyeti yok’

- Sadece ve sadece MB'nin kur ile söylediklerine bakın, başka bir kurumun böyle bir kabiliyeti yok.

- Diğer tahminler insanlar gönlünden, kafasından geçenlerdir.

- Kur konusunda hiç kimseyi dikkat almamak gerekir.

- Konuşulanların hepsi yanlış çıktı.

- Kim ne dediyse kuru konusunda yanıldı.

- MB her şeyi biliyor mu bilmiyor.

- Desen ki 1 ay sonra dolar ne olacak bir şey diyemez.

- 12 yıldır kurumlarımızı iyi tanımış durumdayım.

- Kim neyi ne kadar yapar, neyi ne kadar becerir bilirim.

- MB kadar kabiliyet yeteneği yüksek kurum yoktur.

- Başka kurumlarımızda para politikasını analiz edebilecek adam yok ki…

- Kur şöyle oldu, böyle oldu, şahsi görüşlerdir bunlar, etkilemez.

- Risk primlerini makul durumlarda götürürsek Türkiye için risk olmaz.

- Belirsizlik sermayeyi ürkütebilir.

- Sadece MB’nin bu para politikasını iletişimini yapması önemli.

- Bu yapılırsa risk azalır.

- Risk primlerini makul durumlarda götürürsek Türkiye için risk olmaz.

- Belirsizlik sermayeyi ürkütebilir.

- Sadece MB’nin bu para politikasını iletişimini yapması önemli.

- Bu yapılırsa risk azalır.

'En büyük önceliğimiz enflasyonda'

- Bizim petrol fiyatlarının cari açık üzerindeki etkisi doğru.

- En büyük önceliğimiz enflasyonda.

- Petrol düşünce rahatladık.

- İkinci önceliğimiz cari açığın düşürülmesiydi.

- Üçüncü ise yapısal reformlarla büyümeyi artırmaktı.

- 25 tane dönüşüm programıyla öngörülebilirlik getirdik.

- Ama sadece düşük petrole dayayıp da rahatlamamız da mümkün değil.

- Doğru politikada ilerlememiz lazım.

- Herhangi bir gevşemeye mahal vermemiz lazım.

- Petrol düştü diye rahatlayacak halimiz yok.

- Gerçek anlamda analiz yapmak için bakıyoruz.

- Almanya’ya geçen sene nasıl ithalat yapmışız, bu sene ne yapmışız.

- Dolar olarak hesap ettiğimizde daha düşük rakamlar ortaya çıkabilir.

- Yıllık büyümemiz dolar cinsinde demiyoruz.

‘Büyükdük derken TL'ye bakıyoruz’

- Bu yıl ne kadar büyüdük derken TL’ye bakıyoruz, her şeyi TL’ye çeviriyoruz, büyüme rakamını açıklıyoruz.

- Avrupa’da ihracat iyi giderse yüzde 4’e ulaşırız.

- Bu yıl ki büyümemiz Avrupa iç Pazarına da bağlı.

- Ek tedbir olarak suni büyüme istemedik, arkasında tortu bırakıyor.

- Şu an üzerinde çalıştığımız bir paket var istihdamı artırmak için.

- Epeyce bir tedbir çalıştık, son rötuşları yapıyoruz.

- İş dünyasından görüşler aldık, ayrı ayrı dinledik.

- Mali disiplini bozmayacak tedbirler var.

- Etki süreci var.

- İçeriğiyle ilgili çok bilgi vermek istemiyorum açıkçası.

- Bunu başbakanımızın basın toplantısıyla açıklaması daha önemli.

- Tam olarak bitirelim, başbakanımız açıklasın istiyoruz.

- Ama çok geniş bir alana yayılıyor bunu söyleyebilirim.

İmar uygulamaları

- İnşaat sektörüyle geniş katılımlı toplantılar yaptık.

- Tasarıya son şeklini verip, Meclis'e sevk edeceğiz.

Kredi notu tartışması

- Kredi notu değerlendirmelerinde cari açıktan bahsediliyor.

- Yüzde 33’e düşmüş bir kamu borcu var, en güçlü olduğumuz alan

- Bizim aldığımız tedbirlerle cari açık düştü.

- Kuruluşlar en çok cari açığımızı bahane ediyor.

- Cari açık iyileşiyor.

- Ekonomik açıdan baktığımızda geçen yıldan çok daha iyi bir noktadayız.

Çözüm süreci

- Çözüm süreci gerçekten hükümetimizin güçlü bir cesaret ortaya koyduğu bir süreçtir.

- Kuşkusuz riskler var, sıfır riskli değil.

- Sayın cumhurbaşkanımızın başlattığı bu süreç iyi bir noktaya geldi.

- Süreç iyi bir noktada, halkımız sahiplendi.

- Artık insanlar huzur istiyor.

- Huzur ortamında refah istiyor.

- Kürt vatandaşlarımız yüzde 80 oranında destekliyor.

- Süreç bölgenin cazip yatırım bölgesi olmasını da sağlıyor.

- Doğu'da mini bir Çin potansiyeli var.

- Çözüm süreci için yoğun çalışıyoruz, güzel sonuçlar için ümitliyiz.