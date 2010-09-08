-BABACAN: KRİZDE İKİNCİ DİP İHTİMAL DIŞI DEĞİL ANTALYA (A.A) - 08.09.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, küresel ekonomik krizde ikinci bir dip ya da dalganın ihtimal dışı olmadığını söyledi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odasını (ATSO) ziyaret eden Babacan, küresel kriz nedeniyle gelişmiş ülkelerin borç stoklarının arttığını dile getirdi. Babacan, yüksek borç stokunun temizlenmesinin ve borçların makul seviyeye inmesinin uzun zaman alacağını kaydetti. Yüksek borç stokunun devlet kağıtlarının risk primlerini de artırdığını vurgulayan Babacan, ''Bu çarkın dönmesi biraz da güvenle alakalı. 'Nasıl olsa bu kağıt ödenir' güveniyle ilgili. Son dönemde ülkelerin risk primi çok yükselmiş durumda. Yani o ülkelerin devlet borçlanma kağıtlarını sigorta ettirmeye çalıştığınızda sigorta risk primi çok yüksek. Bugün saat 12.00'deki rakamlara göre, İrlanda'nın risk primi 3,8, Portekiz'in 3,3, İspanya'nın 2,4, İtalya'nın 2,2, Türkiye'nin ise 1,2'' dedi. Babacan, piyasaların sadece bugünkü borç seviyelerine bakmadığını aynı zamanda bu ülkelerde ileride ne olacağını da değerlendirdiklerini kaydederek, bazı ülkelerin borç seviyelerini indirmelerinin on yıllar alacağını ifade etti. Babacan, ''Küresel ekonomiyle ilgili ikinci bir dip, ikinci bir dalga deniyor. Bütün bunlar ihtimal dışı değil. Kimisi bu ihtimali yüzde 1 olarak görüyor, kimisi ise yüzde 60-70 oranında tekrar bir ikinci dip gelecek diyor. İhtimal oranını belirlemek zor'' diye konuştu. Türkiye ekonomisinin de dış gelişmelere kayıtsız kalamayacağını belirten Babacan, ülke ekonomisinin istikrarı için diğer ülkelerin durumlarını da yakından izlediklerini kaydetti. Ekonomik istikrar için güven ortamının önemine de işaret eden Babacan, ''Başarının temelinde güven var. Ancak Türkiye için baktığımızda güvenin temeli sadece ekonomik program değil. Güven noktasında bir başka önemli faktör de siyasi istikrar'' dedi. Siyasi istikranın bileşenlerinin demokrasi, temel hak ve özgürlükler ile hukuk düzeni olduğunu belirten Babacan, siyasi istikrarı sağlamlaştıracak adımlar atılması gerektiğini söyledi.