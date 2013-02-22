Babacan: Kriz bitmedi, çark pansumanla, yara bandıyla dönüyor

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, krizin halen bitmediğini, fazlar değiştirerek devam ettiğini belirterek, "Adeta pansumanla, yara bandıyla, geçici pamuk ipliğine bağlanmış tedbirlerle maalesef bu çark dönüyor. Bunun öncelikle farkında olmamız lazım" uyarısında bulundu.



Babacan, İstanbul'a taşınan Türk Eximbank Genel Müdürlüğü'nün Ümraniye'deki binasının açılış töreninde konuştu. Türk Eximbank Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'a taşınmasının, sanayici ve ihracatçılara daha yakın olması anlamına geldiğini belirten Babacan,bunu çok önemsediklerini söyledi. Bundan dört yıl önce İstanbul'un uluslararası finans merkezi olması yönünde karar aldıklarını hatırlatan Babacan, İstanbul'un bu konuda çok güçlü potansiyeli olduğuna inandıklarını, bunun için bir strateji geliştirdiklerini ve Eximbank'ın genel müdürlük binasının İstanbul'a taşınmasının da o stratejilerinden biri olduğunu söyledi.



Bunun Eximbank'ı sadece kendi müşterisine yaklaştırmış olmayacağını, İstanbul'un uluslararası finans merkezi olması için bir adımın daha atılmış olacağına işaret eden Babacan, "Eximbank müşterilerinin yüzde 40'ı İstanbul'da. Marmara da bu oran yüzde 52' ye çıkıyor. Toplam kısa vadeli kredilerin yüzde 57'si İstanbul'da zaten. İhracatçımızla Eximbank işin doğal merkezinde bulunuyor olması önemli. Yıllarca bu konular tabu haline getirilmişti. Biz bu kararları ilk açıkladığımızda Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası için de kararlar aldık. Ayrıca "TMSF, BDDK, SPK İstanbul'da olmalı' dedik. Muhalefetten bu konuda ciddi eleştiriler aldık.'Bu işler başkentte olur' diye. Ancak hangi kuruluşumuzu İstanbul'a alsak performanslarında çok ciddi artış oldu. İşin gereği neyse ticaret, finans neyi gerektiriyorsa hiç korkmadan yapmak zorundayız" diye konuştu.







İhracatçılara çağrı







Babacan, ihracat rakamlarının hızla arttığını, ancak bunun henüz yeterli olmadığına işaret ederek, "İhracatçılarımıza çağrı yapıyorum. Bu hizmetin daha iyi farkında olun ve daha çok yararlanın. Bu konuda bizim Eximbank'a desteğimiz açık. "Ne kadar yapabilirsen bu işi yap' diyoruz" dedi. Merkez Bankası'nın Eximbank'a tandığı reeskon kredisinin son yıllarda arttığını söyleyen Babacan, böylece rakamların büyüdüğüne işaret ederek, "Şu anda Eximbank'ın, Merkez Bankası'ndan kullandığı 5 milyar dolarlık bir reeskont hakkı var. Bu dört ay vadeli olduğu için ve yılda üç defa da döndüğünü düşünürseniz yaklaşık akım olarak 15 milyar dolarlık bir desteğe denk geliyor" dedi.



Türk Eximbank'ın, kısa vadeli kredilerde Merkez Banası kaynaklı kullandırdığı oranın yüzde 73'e ulaştığını açıklayan Babacan, "Merkez Bankası bunu döviz karşılığı Türk Lirası olarak veriyor, ancak tahsilatı da döviz olarak yapıyor. Bu Merkez Bankamızın döviz rezervlerinin zamana yayılmış bir şekilde artmasına faydalı olan bir sistem" dedi. Türk Eximbank'ın komşu ülkelerdeki ekonomik ilişkilerin gelişmesinde önemli bir rol üstlendiğini ve destek verdiğini belirten Babacan, "Türkiye'den sağlanan ürünün yüzde 85' ine kadar kredilendirme yapıyor. Bu tür kredilerde de karşılıklı muhatap devlet olduğu için biz de Hazine olarak Eximbank'a 'Korkma sen bu krediyi ver, bir problem olursa biz senin arkanda duracağız' diyoruz. Bir günde Bakanlar Kurulu Kararı çıkartmamız mümkün. Yeter ki Türkiye'den ihracat olsun ve daha çok iş yapılabilsin" diye konuştu.



Babacan, yakın zamanda Eximbank'ın sağlayacağı yeni hizmetlerin de olacağını açıkladı. Babacan, bu hizmetleri, "Belirli alıcılara yönelik bir kredi sigortası. Ya da yurt içi kredi sigortası. Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri politik risk sigortası gibi alanlar. Bunlar da şu anda çalışılıyor. Bunlar da çalışmalar bitince yürürlüğe girecek hizmetler" diye açıkladı. Şu anda Eximbank'ın ihracatın yüzde 14.5'ünü tek başına desteklediğini ve kredi kullanan firma sayısının 3 bin 950' ye ulaştığına dikkati çeken Babacan, "Nereden bakarsak bakalım son derece iyi bir performans ortada. Şu ya da bu şekilde dünyada adı listelenen BM'ye üye olan 193 ülke var. Eximbank'ın sigorta kapsamı 238 ülke. Yani 241 ülkenin, 238' inde Eximbank'ın sigorta programları var. Bu çok çok önemli bir imkan" diye konuştu.







İstihdam 1 milyon kişi arttı





Türkiye ekonomisinin 2012 yılını gayet iyi geçirdiğini, cari açığın kontrollü bir şekilde düşürüldüğünü vurgulayan Babacan, yine 2012 yılında toplam istihdamın 1 milyon arttığını ve bunun yaklaşık yarısının kadın istihdamından oluştuğunu bildirdi. Tüketici ve üretici endekslerinin de iyi noktalarda olduğunu kaydeden Babacan, ayrıca Türkiye'nin yurt dışında risk priminin tarihi düşük oranlarda olduğunun altını çizdi.



Küresel kriz konusuna da değinen Babacan, dünya tarihinden bu yana modern tarihin yaşadığı belki de en büyük krizin halen sürdüğünü, krizin bitmediğini ve fazlar değiştirerek devam ettiğini söyledi. Krizin kökenine inerek sorunların henüz çözülemediğine dikkati çeken Babacan, "Adeta pansumanla, yara bandıyla, geçici pamuk ipliğine bağlanmış tedbirlerle maalesef bu çark dönüyor. Bunun öncelikle farkında olmamız lazım" uyarısında bulundu. Son aylarda finansal piyasalarda daha sakin bir ortamın söz konusu olduğuna dikkati çeken Babacan, "Bu ortamın ne kadar kalıcı olduğu konusunda ciddi endişelerimiz var" dedi.



Avrupa Merkez Bankası'nın atmış olduğu son adımların bir bakıma "Ben ne pahasına olursa olsun, Euro'yu koruyacağı ve icabında sınırsız likidite temin edeceğim" demesi ile bankalar ve ülkelerde biraz rahatlama olduğunu söyleyen Babacan, "Bu rahatlama çok hızlı bir şekilde rehaveti de maalesef beraberinde getiriyor. Bakıyoruz ki faizler düştü ama piyasa baskısı da bu ülkeler üzerinden önemli ölçüde kalktı. Piyasa baskısı kalkınca, bu ülkeler reformlarını yapabilecek mi? Yapamayacak mı? Hangi hızla yapacak? O konuda ciddi endişelerimiz var. Köklü çözümler halen bulunamadı" değerlendirmesinde bulundu. Babacan, artan kamu borçları ve işsizlik sorununa halen çözüm bulunamadığını, Euro bölgesinin geçen yıl küçüldüğünü, büyümenin negatif geldiğini ve bu yılda Euro bölgesi ülkelerde toplam ekonominin daralacağını, bundan 6 ay önce küçük bir büyüme beklendiğini, bugün ise bunun olmayacağını gördüklerini söyledi.





Konuşmaların ardından Ali Babacan, Tim Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Türk Eximbank Genel Müdürü Hayrettin Kaplan, kurdela keserek yeni genel müdürlük binasının açılışını yaptı. Ayrıca, İhracatın finansmanına yönelik araçlar üzerinden mali yüklerin azaltılması amacıyla Türk Eximbank, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği arasında işbirliğini öngören bir protokol imzalandı