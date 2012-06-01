Babacan: Kıdem tazminatı artık toplu ödenmeyecek

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, kıdem tazminatının artık toplu ödenen bir rakam olmaktan çıkacağını belirterek, "Bir kıdem tazminatı fonu oluşturulacak. Fon içinde herkesin kendi hesabı ayrı ayrı tutulacak” dedi.



Babacan, işgücü piyasası reformlarının önemli olacağını belirterek, bu reformlar içinde kıdem tazminatının artık toplu ödenen bir rakam olmaktan çıkacağını söyledi. Babacan, tazminatın büyük ihtimalle bireysel emeklilik sistemi üzerinden çalışacağını da söyledi.



Bankalar Birliği'nin genel kuruluna katılan Bakan Babacan, iş dünyasının büyük tepki gösterdiğıi TTK mevcut haliyle büyük sakıncalar yaratabileceğini belirterek, gerekli değişiklikler yetişmezse ötelenebileceğini bildirdi.



Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun mevcut haliyle 1 Temmuz’da yürürlüğe girmemesi gerektiğine dikkati çekerek, ”Çünkü öyle maddeler var ki uygulaması ticaret hayatında çok önemli sıkıntıları beraberinde getirebilir” dedi.



Babacan, Türkiye Bankalar Birliği’nin 55. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, bireysel emeklilikle ilgili düzenlemenin geçen salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildiğini, bunun Genel Kurul gündeminde olduğunu, sigortacılıkla ilgili yeni uygulamalar başlatacaklarını hatırlattı.



Mevduatta uzun vadeyi teşvikle ilgili yasal düzenlemenin muhtemelen bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşüleceğini ifade eden Babacan, böylelikle hükümetin, kısa vadeli mevduat ile uzun vadeli mevduat arasında stopajı farklılaştırabilecek yasal zemini oluşturacağını söyledi.



İşgücü piyasası reformlarının da önemli olacağını vurgulayan Babacan, bu reformların içinde özellikle kıdem tazminatının artık toplu ödenen bir rakam olmaktan çıkacağını anımsatarak, şöyle konuştu: ”Bir kıdem tazminatı fonu oluşturulacak. Fon içinde herkesin kendi hesabı ayrı ayrı tutulacak. Tüm çalışanların kendi şahsı adına açılmış bir hesapta kıdem tazminatı birikecek. Bunun tasarruf oranlarına faydası olacaktır. Şu anda işverenin bilançosunda işverenin bir yükümlülüğü olarak birikiyor. Hatta bilançosunda kimi gösteriyor, kimi göstermiyor. Orada kalıyor. Ama bu çalışanın bir hakkı olarak hesabına yatırıldığında, büyük ihtimalle bireysel emeklilik sistemi üzerinden çalışacak, tasarruf oranlarının artmasında faydalı olacak diye düşünüyoruz.”

