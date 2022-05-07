Babacan: Kanal İstanbul'a ödenenin üçte biriyle tüm sulama yatırımları tamam

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidar olmaları durumunda, ilk 5 yılda tüm tarımsal sulama projelerini bitireceklerini ve bunun Kanal İstanbul için harcanan paranın üçte biriyle yapılabileceğini ifade etti.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, YouTube kanalında “Ali Babacan ile Bi’ Kahve” adlı programında Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı, çiftçi Sencer Solakoğlu'nu ağırladı.

Solakoğlu’yla tarım hakkında konuşan Babacan şöyle konuştu:

"İlk 5 yılda Türkiye’deki tarımsal sulama projelerinin tamamını bitireceğiz. Rakamlar belli. Ne kadar para harcanacağı belli. Kanal İstanbul’un üçte biri kadar parayı harcadığınızda Türkiye’deki bütün sulama yatırımlarını bitirebiliyorsunuz. Barajlar, göletler, basınçlı su dağıtım sistemleri, yağmurlama, damlama… Tamamını 5 yılda tamamlayabileceğimizi hesap ettik.

Devletin bir tarım politikasına ihtiyacı var. Devletin hangi ürünle ilgili stratejisinin ne olacağını ortaya koyup bunu orta-uzun vadeli açıklayıp öngörülebilirlik getirmesi lazım. Devletin biraz kendini yorup plan, program yapması gerekiyor. Desteklerin önceden açıklanması gerekiyor. Çiftçi hangi ürünü ekeceğine karar vermeden önce hangi üründen ne kadar destek alacağını baştan bilmesi gerekiyor. Ve o desteği de hemen o yıl alması gerekiyor.

Eski borçların sıfır faizle dondurulup iki yıl ödemesiz bir uzun vadeye yayılması lazım. Yani çiftçi sırtındaki şu borç yükünü bir atması lazım. Gübre maliyetinin tam yüzde 50’sini devlet karşılamalı. Hesapladık. Devlet bunun yarısını ödeyebiliyor. Sorun yok. Yemde yüzde 50’ye varan desteğin şart."