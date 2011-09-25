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Ekonomi

Babacan IMFC toplantısına katıldı WASHINGTON (A.A)

25 Eylül 2011 00:52

-Babacan IMFC toplantısına katıldı WASHINGTON (A.A) - 24.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Washington'da Dünya Bankası ile Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ortaklaşa düzenlediği yıllık toplantılarda Türkiye'yi temsil ediyor. Babacan, bugün önce IMF üyesi ülkelerin heyet başkanlarıyla çekilen aile fotoğrafında yer aldı, ardından, IMF'nin politikalarının oluşturulduğu Uluslararası Para ve Finans Komitesi'nin (IMFC) toplantısına Türkiye'yi temsilen katıldı. Babacan, toplantı öncesinde IMF Başkan Yardımcısı John Lipsky ile ayaküstü sohbet etti. Özellikle avro bölgesinde derinleşmekte olan krizin ele alındığı toplantıya, Fransa'nın eski maliye bakanı Christine Lagarde da ilk kez IMF Başkanı sıfatıyla katıldı. Babacan, Washington'da Dünya Bankası IMF yıllık toplantılarının yanında ayrıca, birçok ülkenin bakanı, merkez bankası başkanı ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle ikili görüşmeler yapıyor, yatırım ve finans çevrelerini buluşturan toplantılara katılıyor. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın, Washington'daki temaslarını tamamlamasının ardından yarın bir basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.

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