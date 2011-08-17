-Babacan iftarını taksicilerle yaptı ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, dün akşam iftar yemeğinde, Büyük Esat Taksi durağında taksicilerin konuğu oldu. Babacan'ı durağa gelişinde, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner ve taksici esnafı karşıladı. Taksicilerin hazırladığı iftar sofrasında orucunu açan Başbakan Yardımcısı Babacan, taksicilerle sohbet etti. Taksiciler, trafik kazalarının ardından trafik ve kasko sigortası konusunda yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiler. Kaza sonrası araçlarının uzun süre tamirde kalması nedeniyle işe çıkamadıklarını ve sigorta işlemlerinin ardından hasarlarının ödenmesinini uzun zaman aldığını anlatan taksiciler, Başbakan Yardımcısı Babacan'dan yardım istediler. Taksici esnafı, Somali de yaşanan açlık ve susuzluğa kayıtsız kalamadıklarını, bu nedenle yardım kampanyası başlattıklarını belirterek, iki günlük gelirlerini Somali'ye göndereceklerini bildirdi. -''Sizlerle iftar açmaktan mutluyum''- Başbakan Yardımcısı Babacan da alnının teri ve emekleriyle para kazanan taksici esnafı ile iftar yapmanın kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti. Dünyanın çok ciddi sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Babacan, başta Türkiye'nin yanı başındaki Suriye olmak üzere, arap ülkelerinde yaşanan karışıklıklar bulunduğunu, Afrika kıtasının da açlık ve susuzlukla boğuştuğunu kaydetti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa bir süre sonra Somali'yi ziyaret edeceğini hatırlatan Babacan, Somali'ye yardım konusunda gösterdikleri hassasiyetten dolayı taksicilere teşekkür etti. Ali Babacan, taksicilerin sorunlarını da yakından takip ettiklerini belirterek, ''Emin olun, bizler yakın olduktan sonra çözülemeyecek hiç bir problemimiz yok'' dedi. Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner de taksicilerin zor şartlar altında evlerine ekmek götürdüklerini ifade etti. Buna karşılık her zaman şükür ettiklerini anlatan Yiğiner, başlattıkları Somali'ye yardım kampanyasında taksicilerin 2 günlük gelirlerini bağışladığını kaydetti. Toplanan yardımların 150 bin lirayı geçtiğini ifade eden Yiğiner, ''Bizim ülkemizde ekmeğimiz, suyumu, yiyeceğimiz bol. Bunun zekatını vermemiz lazım'' diye konuştu.