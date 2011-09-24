-Babacan: Hükümetler adım atmalı WASHINGTON (A.A) - 24.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ''Hükümetlerin, özellikle gelişmiş pek çok ekonomideki hükümetlerin kararlar alması ve adım atması gerekiyor. Doğrular belli, ama o doğruları yapacak siyasi irade, güç lazım'' dedi. Başbakan Yardımcısı Babacan ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, ABD'nin başkenti Washington'da yoğun temaslarda bulunuyor. Dünya Bankası IMF yıllık toplantıları kapsamında bugün G20 Ekonomiden Sorumlu Bakanlar ve Kalkınma Bakanları toplantısına iştirak eden iki bakan, bunun ardından ise Türk Bankalar Birliği tarafından Freer Sanat Galerisi'nde düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyon sırasında gazetecilere Washington'daki temaslarını değerlendiren Babacan, 3 günlük yoğun bir program için Washington'da bulunduklarını, yoğun bir toplantı trafiği yaşadıklarını belirtti. Bakanlar ve merkez bankaları başkanlarının katıldığı oturumda, G20 ülkeleri olarak değerlendirme yaptıklarını kaydeden Babacan, şunları söyledi: ''Yine bugün G20 ülkelerinden kalkınma bakanlarının da katıldığı ayrı bir oturum daha gerçekleştirdik. Uluslararası Para ve Finans Komitesi'nin bir kapalı oturumu oldu, o kapalı oturum toplantılarına da iştirak ettim. Ayrıca, bazı yatırım bankalarının düzenlediği, yatırımcıların dinleyici olarak katıldığı konferanslar yapıldı, onlara iştirak ettim. Dolayısıyla yoğun bir gündü. Yarın da IMF'nin bütün ülkelerin katıldığı asıl oturumu yapılacak. Dünya Bankası'nın Kalkınma Komitesi'nin toplantıları gerçekleştirilecek. Uluslararası Finans Enstitüsünün, yani özel bankaların kurduğu kuruluşun toplantısı var. 30 önemli finans ve ekonomistin katıldığı bir grup var, o grubun toplantılarına yarın ben iştirak edeceğim. Ayrıca pek çok ülkenin bakanlarıyla, merkez bankası başkanlarıyla ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle ikili görüşmeler yapıyoruz. Tabi yoğun bir dönem. Malum dünyanın şu an gündeminde ekonomi var, finans var. Oldukça sıkıntılı bir tablo görünüyor. Bütün bunların değerlendirildiği toplantılara iştirak ediyoruz, katkı veriyoruz, değerlendirmeler alıyoruz, karşılıklı uyarılarımızı yapıyoruz, tavsiyeler veriyoruz.'' Babacan, ''tüm bu toplantıların sonucunda beklentileriniz nedir?'' şeklindeki bir soru üzerine, toplantıların öncelikle en büyük ekonomilerin, Türkiye'nin de içinde bulunduğu G20 ülkelerinin bulunduğu toplantılar olduğuna dikkati çekti. Dolayısıyla büyük ekonomiler ve hızla gelişmekte olan ekonomilerin sorumlularının bir araya gelip tüm bu konuları istişare etmesi ve görüş teatisinde bulunmasının başlı başına bir artı olduğunu ifade eden Babacan, ''Bunun haricinde, biliyorsunuz dün akşamki toplantı sonucunda bir sonuç bildirgesi yayımlandı. Orada aslında önemli mesajlar var. Ben hep söylüyorum, yapılacaklar belli. Sonuçta hükümetlerin, özellikle gelişmiş pek çok ekonomideki hükümetlerin kararlar alması, adım atmaları gerekiyor. Doğrular belli, ama o doğruları yapacak siyasi irade lazım, güç lazım. Meselelerin özü de şu anda burada gibi görünüyor'' diye konuştu. -Kalkınma Bakanı Yılmaz'ın temasları- Öte yandan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da, Washington'daki temasları çerçevesinde bazı ikili görüşmelerde bulundu. Bu kapsamda Yılmaz, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryuji Yamane, Dünya Bankası binasında da Endonezya Ulusal Kalkınma ve Planlama Bakanı Armida Alisjahbana ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.