Babacan: Hükümet ekonominin kontrolünü elinden kaçırdı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul'da yüksek kira fiyatlarından şikayet eden vatandaşlara, "Bu yılki kira artışı daha önce hiç olmamıştı, bu kadar olmamıştı. Fiyatlar aldı başını gidiyor. (Çocuğu) Üniversiteyi kazanıp da gönderemeyen çok aile var… Hükümet ekonominin kontrolünü elinden kaçırdı. Biz onun için yola çıktık. İyi bir alternatif hazırlamamız, şimdiden çalışmamız gerekiyor" karşılığını verdi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul'da yüksek kira fiyatlarından şikayet eden vatandaşlara, "Bu yılki kira artışı daha önce hiç olmamıştı, bu kadar olmamıştı. Fiyatlar aldı başını gidiyor. (Çocuğu) Üniversiteyi kazanıp da gönderemeyen çok aile var… Hükümet ekonominin kontrolünü elinden kaçırdı. Biz onun için yola çıktık. İyi bir alternatif hazırlamamız, şimdiden çalışmamız gerekiyor" karşılığını verdi.