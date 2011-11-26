-Babacan: ''Halkına silah doğrultanların yanında olmayız'' KAHİRE (A.A) - 26.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Suriye'deki olayları değerlendirirken, ''Türkiye, kendi halkına silah doğrultan yönetimlerin yanında asla yer almayacaktır'' dedi. Babacan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap ekonomik-sosyal meclis toplantısından sonra basın toplantısı düzenledi. Suriye'de akan kanın durması ve halkın arzusu doğrultusunda demokratik dönüşüm sürecinin başarıyla tamamlanmasının Türkiye'nin temel arzusu olduğunu belirten Babacan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün, siyasi birliğinin, bağımsızlığının ve egemenliğin korunmasının Türkiye için esas olduğunu vurguladı. Babacan, ''Türkiye kendi halkına silah doğrultan yönetimlerin yanında asla yer almayacaktır'' diye konuştu. Babacan, ''Suriye Devlet Başkanı Esad'ın girdiği yolun çıkmaz sokak olduğu, halkın meşru taleplerinin şiddetle bastırılmasının artık mümkün olmayacağı açıktır. Hiçbir yönetimin kendi halkına karşı girdiği mücadeleden galip çıkması mümkün değildir'' dedi. Mevcut durum itibariyle Suriye'deki olayların yeni bir döneme girdiğini belirten Babacan, Suriye'deki gelişmeler karşısında Arap Birliği'nin icraatını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Suriye ile ilgili önlemler açısından Türkiye'nin gözettiği temel prensipleri açıklayan Babacan şöyle konuştu: ''Öncelikle halkın günlük hayatında doğrudan zarar görmesine yol açabilecek önlemlere yönelinmemesi gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca başta su olmak üzere Suriye halkının gündelik hayatını idamesi için elzem olan ihtiyaç maddeleri bu kapsama girmelidir. Suriye'nin ekonomik altyapısında devlet kurumları zarar görmemelidir.'' Suriye'deki sürecin nasıl şekilleneceğinin Suriye halkı tarafından belirleneceğini belirten Babacan, dinsel, mezhepsel, etnik temelli iç savaş olasılığının ne pahasına olursa olsun engellenmesi gerektiğini ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini anlattı. Suriye'deki sorunun, Suriye'deki iç dinamiklerle çözülmesi gerektiğini belirten Babacan, bir gazetecinin, ''Eğer bu önlemler etkili olmazsa Libya gibi manzara olur mu?'' sorusuna, ''Burada önemli olan, uluslararası toplumun topyekün güçlü duruş sergilemesi, güçlü mesaj vermesi ve Suriye'deki yanlışlıklara dur denilmesi gerekir'' diye cevap verdi.