-BABACAN GÜVEN VE İSTİKRARA DİKKATİ ÇEKTİ ANKARA (A.A) - 22.12.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye'de güven ve istikrar sağlandığı sürece, Türkiye'ye sermaye akımlarının net anlamda hep pozitif olmaya devam edeceğini bildirdi. Babacan, 49 banka yöneticisiyle Ankara'da Devlet Konukevi'nde bir araya geldiği toplantıda, Türkiye'nin son 8 yıldır uluslararası doğrudan yatırımlara ve portföy yatırımlarına açık bir ülke olduğunu ve bir cazibe merkezi haline geldiğini söyledi. Türkiye'de güven ve istikrar sağlandığı sürece, güven ve istikrar güçlendiği sürece, Türkiye'ye gelen sermaye akımlarının net anlamda hep pozitif olmaya devam edeceğini ifade eden Babacan, burada önemli olanın Türkiye'ye gelen sermayenin daha kalıcı olmasını, daha uzun süreli olmasını sağlamak olduğunu kaydetti. Babacan, şöyle devam etti: ''Bu bizim tercihimizdir. Bizim bu konudaki temel yaklaşımımız da açıktır. Türkiye'nin dışa açık bir ekonomi olma özelliğini mutlaka korumamız, hatta güçlendirmemiz gerekmektedir. Dünyada ne olursa olsun Türkiye'nin dışına duvarlar örecek, setler çekecek, Türkiye'yi kendi içine kapatıcı bir yaklaşımda asla bulunmayız, bulunamayız. Öte yandan, kısa süreli sermaye hareketlerinin sebep olabileceği olumsuz sonuçlara karşı kurumlarımızı, daha nasıl korunaklı hale getirebiliriz, bunun üzerinde yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Burada temel politika yaklaşımlarımız açıktır, mali disiplin, bütün bu politikaların merkezidir. Kamu kesiminin kendine çeki düzen vermiş olması, kamu açıklarının, kamu borç stoğunun makul seviyelerde ve düşen oranlarda devam edecek oluşu burada en önemli konulardan bir tanesidir.'' -AŞIRI BORÇLANMA- Başbakan Yardımcısı Babacan, hem kamu hem de özel kesim için aşırı borçlanma yoluna gitmemek, tüm borçlanmalarda uzun vadeye yönelmek, olabildiğince TL cinsinden borçlanmayı tercih etmek ve riskleri doğru yönetmenin ekonominin dış şoklara karşı dayanıklılığını önemli ölçüde pekiştireceğini belirtti. Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikasının fiyat istikrarı ile finansal istikrarın birbirini tamamladığı bir çerçevede şekillendiğini kaydeden Babacan, toplam talebin kompozisyonundaki gelişmelerin, politika faizi dışındaki araçların küresel kriz öncesi seviyelere getirilmesini gerekli kıldığını ve para politikasında normalleşme sürecinin yaşandığını söyledi. -CARİ AÇIK- Ali Babacan, cari açığın bu yıl 40 milyar doları geçeceğini bildirdi. ''Ama finansmanında sorun yok'' diyen Babacan, ancak bu konuda geleceğe yönelik ihtiyatlı olunması gerektiğinin altını çizdi. -''İSTİKRARI KORUDUĞUMUZ SÜRECE TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AÇIKTIR''- Güven ve istikrar adına hükümetin ve tüm otoritelerin gerektiğinde en sert tedbirleri almaktan kaçınmayacağını vurgulayan Babacan, şunları kaydetti: ''İstikrar burada temeldir. İstikrarı hep beraber Türkiye'de koruduğumuz sürece Türkiye'nin önü açıktır. Türkiye'de biz hep sürdürülebilir büyümeden bahsettik bugüne kadar. 'Bugün, yarın, üç ay, beş ay bir hızlı büyüyelim de ondan sonrasına sonra bakarız' hiç demedik. Pek çok ülke hala günü kurtarmaya çalışırken, pek çok ülke bugünün, yarının ancak hesabını yaparken, biz çıktık 2009 ortalarında bir yıl, iki yıl, üç yıl sonra neler yapacağımızı ortaya koyduk. Hep uzun vadeli yaklaştık. Sadece içinde bulunduğumuz dönemin büyüme oranıyla ilgilenmedik. Her yıl yüksek ve sürdürülebilir bir büyüme oranı elde etmek için çalıştık. Bundan sonra da bu yaklaşımımız devam edecek. 2011 yılı seçim takvimi olarak, siyasi takvim olarak baktığımızda her ne kadar özel bir yıl olarak görünse de, biz sadece 2011 değil 2012'yi, 2013'ü de düşüneceğiz, ondan sonrasını da düşüneceğiz ve bu büyümenin sürdürülebilir bir büyüme olmasını mutlaka sağlayacağız. Aksi halde bu, gelecek nesillere ihanet etmektir. Bugünü kurtarmak adına, 'bugün şöyle güzel bir tablo ortaya çıksın da yarını sonra düşünürüz', bu, bizim yaklaşımlarımızda hiç olmadı ve olmayacak da.'' -''RASYONEL ADIMLAR ATACAĞIZ''- Türkiye için doğru, rasyonel ve sonuç getirici adımlar atacaklarını belirten Babacan, özellikle son haftalarda uygulanan politikaların oldukça özgün ve dünyanın da çok ilgisini çeken, dünya basınında, dünya finans çevrelerinde, yatırımcılar arasında çok tartışılan politikalar olduğunu söyledi. Babacan, ''Biz bu politikalara güveniyoruz. Kurumlarımız, otoritelerimiz doğru zamanda doğru adımlar atmıştır ve inşallah hep beraber sonuçlarını da görürüz. Bu adımların Türkiye için güzel sonuçlar getireceğine inanıyoruz. Elimizde her türlü enstrüman var, her türlü araç var. Gelişmelere göre, küresel gelişmelere göre, Türk ekonomisindeki gelişmelere göre biz bunlara yön veririz'' şeklinde konuştu.