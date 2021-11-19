DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kadınlarla, gençlerle çiftçilerle, emeklilerle, işçilerle, öğretmenlerle, esnafla eşitlik için adalet için yola çıktıklarını bildirdi. Babacan, "Gençlerin kaçmak değil, yaşamak istediği bir Türkiye için çalışacağız" dedi.

Babacan, Akdağmadeni Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Yozgat Akdağmadeni İlçe Kongresinde, seçimlerden sonraki ilk 90 ve 360 günde yapacaklarını, eylem planlarını dile getirmeyi planladığını, ancak ülkenin gündemindeki konuların konuşmasını bugünkü gündeme çektiğini dile getirdi.

Ülkenin büyük bir belirsizlik içinde olduğunu öne süren Babacan şunları kaydetti:

"Böyle sisli havada herkes nasıl yavaşlıyorsa yatırımcı da yeni iş sahası açmak için aynı durur, yavaşlar; yatırım olmaz, istihdam olmaz iş olmaz, işsizlik çoğalır. Yapacağımız çalışmaların hepsinin bütçesini yaptık. Her şeyi yazılı taahhüt ettik. Kaybedecek bir günümüz yok. Çünkü Türkiye'nin boşa geçirecek bir dakikası yok. Yatırımlarla yeni iş alanlarıyla zenginleşeceğiz. Üreticimizin, çiftçimizin üzerindeki borç yükünü azaltacağız. Borçları en az iki yıl faizsiz olarak erteleyeceğiz."

"Gençlerin kaçmak değil, yaşamak istediği bir Türkiye için çalışacağız"

Babacan, deva ekonomisiyle güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyle topyekûn zenginleşileceğini belirterek şöyle konuştu:

"Bunlar etrafında üç beş zengini görünce işler iyi zannediyor. Bizim zenginlikten anladığımız topyekûn zenginlik. Gençlerin kaçmak değil, yaşamak istediği bir Türkiye için çalışacağız. DEVA Partisi kadınlarla, gençlerle çiftçilerle, emeklilerle, işçilerle, öğretmenlerle, esnafla eşitlik için adalet için yola çıktı. Çözüm haritası belli, çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız, toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız."

Babacan kongrenin ardından ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.