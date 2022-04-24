Babacan: Geçmişte yaşanan acıların faili biz değiliz; Ermeni halkının bugün derinden hissettiği acıyı anlıyor, 1915’te hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anıyorum

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, 1915 olaylarına ilişkin olarak yayımladığı mesajda, "Ermeni halkının bugün derinden hissettiği acıyı anlıyor, 1915’te hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anıyorum" dedi.

1915 yılında 24 Nisan’dan itibaren Osmanlı Ermenilerinin “tehcir” edilmesi kararının ardından 107 yıl önce yaşanan katliamda yaşamını yitirenler anılıyor.

"Geçmişte yaşanan acıların faili biz değiliz." ifadelerini kullanan Babacan, konuyla ilgili Twitter'da şu açıklamaları yaptı:

"Geçmişte yaşanan acıların faili biz değiliz. Hepimiz, karşılıklı anlayış çerçevesinde birbirinin yarasını sarmaya çalışan Anadolu insanları olmalıyız. Bu vesileyle, Ermeni halkının bugün derinden hissettiği acıyı anlıyor, 1915’te hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anıyorum."