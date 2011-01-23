-BABACAN: FAİZ İNDİRİMİNİ DESTEKLİYORUZ ANKARA (A.A) - 23.01.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Merkez Bankasının faiz indirimini desteklediklerini, gerekirse ek önlemler de alabileceklerini bildirdi. Babacan, Japonya'nın en yüksek tirajlı ekonomi gazetesi Nihon Keizai Shimbun (NIKKEI) verdiği demeçte, üçüncü nükleer santralin Karadeniz kıyısındaki Sinop civarlarına inşa edilmesi görüşü üzerinde durulduğunu belirtirken, ilk santral yapımının Akdeniz kıyısındaki Akkuyu'da Rusya devlet şirketine verildiğini, ikinci santral için inşaat yeri olarak Sinop'ta karar kılındığını ve şu anda Toshiba gibi Japon şirketlerinin projeyi alabilmek için müzakereler yürüttüğünü ifade etti. Arka arkaya nükleer santral istenmesiyle ilgili olarak Başbakan Yardımcısı, Türkiye'nin enerji talebinin yaklaşık yüzde 75'inin ithalata bağımlı olduğunu söyledi. Babacan, şöyle devam etti: ''Yüksek hızdaki ekonomik büyümemizle beraber artan enerji talebi nedeniyle nükleer santrallerin yapımında acele ediyoruz. Japonya ile müzakerelerin de hızla sonuçlandırılmasını ümit ediyorum. Nükleer santraller fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltacak ve cari dengede iyileşmeye katkı yapacak. 2023 yılına kadar en az 3 santral istiyoruz. Türkiye Hükümeti, nükleer projede (borçların ödenmesi, temerrüt gibi durumlarda) hükümet garantisi vermeme politikasında.'' -SERMAYE AKIMLARI VE MAKRO EKONOMİ- Türkiye'nin serbest sermaye hareketlerini desteklediğini ve ülkenin etrafına duvarlar örmeye benzeyen önlemleri almaya niyetli olmadığını ifade eden Babacan, ''Biz kısa dönemli sermaye giriş çıkışlarının etkilerinden şirketlerimizi koruyacağız. Şu ana kadar da önlemler almış durumdayız ve gerekli görülürse, ek önlemler de alabiliriz'' dedi. Merkez Bankası'nın politika faizinin, kısa vadeli sermayenin girişini kolaylaştırmayacak kadar düşük, aynı zamanda iç talepte aşırı ısınmaya neden olmayacak kadar yüksek olması gerektiğine işaret ederek, ''Para biriminin değerlenmesinin ihracat üzerindeki etkisi fazla değil, ithalat üzerindeki etkisi ise büyük'' diye konuştu. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini desteklediğine vurgu yapan Babacan, ''Gerekirse ek önlemleri de düşünebiliriz'' diye konuştu. Öte yandan Babacan, ''Türkiye'de sermayenin serbest dolaşımını destekliyor ve uzun vadeli yatırımları artırıyoruz. Uluslararası finansal işlem vergisi düşünmüyoruz'' açıklamasında bulundu. Türkiye ekonomisiyle ilgili olarak varlık balonu ya da enflasyon endişelerinin bulunmadığına işaret eden Babacan, ülke ekonomisinin 2011-2013 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 5 büyüyeceği tahmininde bulundu.